નવા વર્ષે જીતુભાઇ વાઘાણી સહિત નેતાઓની શુભેચ્છાઓ અને સંકલ્પો : શાસક વિપક્ષે સાંભળો
ભાવનગર શહેરમાં નવા વર્ષ નિમિતે મહાનગરપાલિકાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કેબિનેટમંત્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સહિત મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહીને એકબીજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
Published : October 22, 2025 at 1:17 PM IST
ભાવનગર: વિક્રમ સવંત 2082ના નવા વર્ષે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષની પરંપરા મુજબ મોતીબાગ ટાઉનહોલમાં સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કેબિનેટ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તેમજ મહાનગરપાલિકાના મેયર,ચેરમેન, શહેર ભાજપ અને મહાનગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા સહિત અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહી નવા વર્ષની એકબીજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ત્યારે કયા પદાધિકારી અને મંત્રીએ શું શુભેચ્છાઓ અને સંકલ્પો દર્શાવ્યા. ચાલો જાણીએ
કેબિનેટમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ પાઠવી શુભેચ્છા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં આવેલા કેબિનેટ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી જણાવ્યું હતું કે, વિક્રમ સંવત 2082ની શુભ શરૂઆત થઈ રહી છે. નવું વર્ષ મોટો તહેવાર છે. સૂર્યનારાયણના કિરણો નવા વર્ષમાં સંવેદના આપે, નવોદય અને સૂર્ય જેવું તેજ આપે, સહયોગ સદભાવના આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ઉર્જા સાથે માં ભારતી વિશ્વ ગુરુ બને તેવી પ્રાર્થના કરું છું. સૌને ઝાઝા કરીને રામ રામ કહીને જીતુભાઈ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
મેયર કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેનના સંકલ્પને શુભેચ્છા
મહાનગરપાલિકાના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં મેયર ભરતભાઈ બારડે જણાવ્યું હતું કે, આજે નૂતન વર્ષાભિનંદન આપતા ગર્વ થાય છે કે, મારા ભાવેણાવાસીઓનું સુખમય જીવન નીવડે, ગયું વર્ષ ગમે તેવું ગયું હોય પણ આવતું વર્ષ ભાવેણાવાસીઓને ગમે તેવું નીવડે, ત્યારે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન વતી નવા વર્ષની પ્રજાજનોને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, નવા વર્ષના પાવન દિવસે શહેરવાસીઓને નૂતન વર્ષાભિનંદન પાઠવીએ છીએ. મહાનગરપાલિકા જે રીતે કામ કરી રહી છે ત્યારે નવા વર્ષના સંકલ્પ તરીકે નવા ડ્રીમ સાથે નવા ઉત્સાહ સાથે સૌ સંકલ્પ બંધ થઈએ અને ભાવેણાને આગળ લઈ જઈએ. આ પ્રસંગે કમિશનર એન.કે.મીનાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર કોર્પોરેશન તરફથી પ્રજાજનોને શુભેચ્છા પાઠવું છું. તમામ લોકો સાથે મળીને કામ કરીએ અને સદભાવનાથી કામ કરીએ.
શહેર ભાજપ અને કોંગ્રેસના સંકલ્પને શુભેચ્છા
ભાવનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે, સંવત 2082 લોકો માટે સુખદાયી બને તેવી પ્રાર્થના છે. શહેરમાંથી એક કેન્દ્રીય મંત્રી અને એક કેબિનેટ મંત્રી ભાવનગરનું નેતૃત્વ કરી રહ્યાં છે. ભાવનગરની જનતા 30 વર્ષથી ભાજપ સાથે રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રજાનો વિશ્વાસ અડગ રહે. મતદારોને કોઈપણ નાની મોટી અગવડતા હશે તો તેનું તાકીદે નિરાકરણ આવે અને પ્રજાને કોઈ મુશ્કેલીના પડે નવા વર્ષે પ્રજાને અમે નૂતન વર્ષાભિનંદન પાઠવીએ છીએ. બીજી તરફ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને ભાવેણાવાસીઓને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ, આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસનો સંકલ્પ રહેશે કે પ્રજા જે ટેક્સ ચૂકવે છે તેનું વળતર મળે તેવા દરેક પ્રયત્ન વિપક્ષ તરીકે રહેશે. આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ સંગઠન મજબૂત બનાવશે. તમામ નવા ઉદ્યોગો આવતા હોય તે માટે સત્તા પક્ષને પણ મદદ કરીશું અને વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવશું.