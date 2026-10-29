ભાવનગર શહેરમાં પ્રાથમિક સુવિધાની ફરિયાદ હવે વોટ્સએપથી કરી શકાશે, સ્ટેટસ પણ મળશે
મનપાએ 2024માં વોટ્સએપ ચેટબોટ સુવિધા શરૂ કરી હતી, કુલ 35 વિભાગોની ફરિયાદ હવે ડિજિટલ રીતે નોંધાય છે.
Published : October 29, 2026 at 6:24 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. ઘર આંગણે અથવા તો સોસાયટી કે શેરી-ગલીમાં કોઈ સમસ્યા હોય તો મહાનગરપાલિકાનો સંપર્ક કરવો પડે છે. મહાનગરપાલિકાએ આ સંપર્કની સુવિધાને સરળ બનાવી છે.
ડિજિટલ યુગમાં વોટ્સએપથી પણ પ્રાથમિક સુવિધાની સમસ્યાને જણાવી શકાય છે. હવે મહાનગરપાલિકા થયેલી ફરિયાદના નિકાલ બાદ ફરિયાદી સુધી તેની સ્થિતિ જણાવવાનો વિકલ્પ શોધીને આપ્યો છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2024માં વોટ્સએપથી દરેક વિભાગની સમસ્યાની ફરિયાદ નોંધાવવા માટેની સુવિધા આપી હતી. મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2024માં શરૂ કરેલી આ સુવિધામાં વધારો કરતી જાય છે. મહાનગરપાલિકાના કુલ 35 જેટલા નાના-મોટા વિભાગો આવેલા છે. ફોન કરીને સમસ્યાની ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયા હવે ડિજિટલ બની છે અને તેમાં પણ સુવિધામાં વધારો મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
વોટ્સએપમાં આવેલી 2024થી કુલ ફરિયાદ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના દરેક વિભાગને ડિજિટલાઈઝ કરવા માટે કોમ્પ્યુટર વિભાગ કામગીરી કરે છે. ત્યારે કોમ્પ્યુટર વિભાગના અધિકારી પ્રિયાબા ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં વોટ્સએપ ચેટબોટમાં 3270 જેટલી કુલ ફરિયાદો આવેલી છે. હાલમાં નવું ફીચર એડ કર્યું છે. જેમાં વોટ્સએપમાં રેટિંગ પણ આપી શકાય છે. અત્યારે એવું છે કે જે ફરિયાદ નાગરિકો દ્વારા નોંધાય છે, તેમાં વોટ્સએપ નંબર રજિસ્ટર કરેલો હશે તો ફીડબેકનું ઓપ્શન પણ મળશે.
વોટ્સએપથી થયેલી ફરિયાદનું વોટ્સએપમાં મળશે સ્ટેટસ
મહાનગરપાલિકાના કોમ્પ્યુટર વિભાગના અધિકારી પ્રિયાબા ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વોટ્સએપની અંદર એક ફીડબેકનું ઓપ્શન પણ આપવામાં આવશે, જે ખોલવામાં આવે તો તેમાં રેટિંગ પણ આપી શકાય છે. આ સાથે જેણે વોટ્સએપથી ફરિયાદ કરી હશે તો સામે ફીડબેક ઓપ્શન જશે. આ સાથે તેની ફરિયાદ સોલ્વ થઈ ગઈ છે તે પણ જણાવવામાં આવશે. એટલે લોકોને હવે વોટ્સએપના માધ્યમથી જ ફરિયાદ અને તેનું સ્ટેટસ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જણાવવામાં આવશે, તે પણ વોટ્સએપ ઉપર જ. જેથી સમસ્યાનો ઉકેલ નાગરિકોના હાથમાં આવી ગયો છે.
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