ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં કેટલી ડ્રેનેજ લાઈનો નાખી? જૂની સ્ટ્રોમ લાઈન કેમ બિનઉપયોગી થઈ?
Published : January 28, 2026 at 4:02 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં રજવાડા સમયની સ્ટ્રોમ લાઇન અને ડ્રેનેજ લાઇન હતી, પરંતુ સમય જતા હાલ રજવાડા સમયની સ્ટ્રોમ લાઈન બંધ છે, પરંતુ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આટલા વર્ષોમાં કેટલી ડ્રેનેજ લાઈનો નાખી અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કેટલી લાઈન નાખીને કેટલો ખર્ચ કર્યો બધું ચાલો વિગતે જાણીએ...
ભાવનગર શહેરમાં મહારાજાના સમયથી સ્ટ્રોમ લાઈન અને ડ્રેનેજ લાઇન નાખવામાં આવેલી છે. આ સાથે મહાનગરપાલિકાએ સમય જતાની સાથે જ વિકાસ પામતા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઈનોનો વધાર્યો થયો છે. હાલમાં શહેરમાં કેટલી ડ્રેનેજ લાઈનનો વિસ્તાર છે અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કેટલો ખર્ચ ડ્રેનેજ લાઈન પાછળ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે રજવાડા સમયની સ્ટ્રોમ લાઈન અને ડ્રેનેજ લાઈનની શું સ્થિતિ છે.
મહારાજા સમયની સ્ટ્રોમ અને ડ્રેનેજ લાઈનો
ભાવનગર શહેરમાં રજવાડા સમયની સ્ટ્રોમ લાઇન નાખવામાં આવેલી છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન. વી. વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા હેઠળ મહારાજા સમયના સ્ટ્રોમ લાઈન અને ડ્રેનેજ લાઇન અને એસટીપી પ્લાન્ટ પણ હતા. હાલ ડ્રેનેજ વિભાગ દ્વારા તમામ સુવિધાઓને પગલે વારંવાર દર વર્ષે અપગ્રેડેશન કરવામાં આવે છે. આમ તેનો ઉપયોગ શરૂ છે.
"હાલ ડ્રેનેજ વિભાગમાં જોવા જઈએ તો 704 કિલોમીટરનું નેટવર્ક છે. આ સાથે જે મહાનગરપાલિકા અન્ય બાહરી વિસ્તારોમાં ડેવલપમેન્ટનું કામ ચાલુ છે, તેમાં આશરે 70 થી 80 જેટલી ડ્રેનેજ લાઈનો નાખવાની કામગીરી શરૂ છે. આમ જોવા જઈએ તો છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અંદાજે 100 કરોડ કામો થયા છે." - એન.વી. વઢવાણિયા, ડ્રેનેજ વિભાગ અધિકારી
સ્ટ્રોમ લાઈન બની દરીયાનો ભોગ
કહેવાય છે કે ભાવનગર શહેરમાં રજવાડા સમયની એટલી મોટી સ્ટ્રોમ લાઇન છે કે તેની અંદર એક આખો ટ્રક પણ ચાલીને જતો રહે છે તેને લઈને મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન વી વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્ટ્રોમ લાઈન છે જે મહારાજા વખતની હતી તે હાલ કાર્યરત નથી. દરીયાના શીલટીંગને કારણે તેમાં માટી આવી જાય અને બીજી તરફ દરીયાનું લેવલ ઊંચું આવવાને કારણે તેનો ઉપયોગ શક્ય રહ્યો નથી. જો કે તે સિવાયની અન્ય સ્ટ્રોમ લાઈનો છે તેને કાર્યરત રાખીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહી છે.
