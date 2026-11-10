ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો નવા વર્ષે સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો, કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી રહ્યા ઉપસ્થિત
જીતુભાઈ વાઘાણીએ નવું વર્ષ નવી ઊર્જા અને ઉમંગ આપે તેવી શુભકામના પાઠવી, જ્યારે ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યાએ સૌના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : November 10, 2026 at 2:46 PM IST
ભાવનગર: નવા વર્ષમાં મહાનગરપાલિકાએ પોતાની પ્રથમ દિવસે સ્નેહમિલન કાર્યક્રમની પરંપરા જાળવી રાખી છે. મોતીબાગ ટાઉનહોલમાં યોજાયેલા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં કૃષિમંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ભાવનગર શહેરમાં દર વર્ષની પરંપરા મુજબ મહાનગરપાલિકાએ નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને ધારાસભ્ય સેજલબેન સહિત મહાનગરપાલિકાના મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, અધિકારી, કર્મચારી દરેક લોકો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
"વિક્રમ સંવત 2083ના સુપ્રભાતમાં પહેલું કિરણ ભાવનગરવાસીઓ અને ભારતવાસીઓને ખૂબ નવી ઊર્જા, ઉમંગ આપે અને એક સંકલ્પ પૂરો કરાવે. મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભારત દેશ વિશ્વગુરુના સ્થાને બેસવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આપણે ભારતીય તરીકે ફરજ અને કર્તવ્ય નિભાવીએ. નવા વર્ષના સૌને શુભકામનાઓ અને રામરામ. નવા વર્ષે સૌને ઝાઝા કરીને રામરામ." - જીતુભાઈ વાઘાણી, કૃષિ મંત્રી, ગુજરાત સરકાર
મહાનગરપાલિકાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ
ભાવનગર શહેરના મોતીબાગ ટાઉનહોલ ખાતે મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષની પરંપરા મુજબ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશનભાઈ મહેતા સહિત અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવા વર્ષ નિમિત્તે સૌએ એકબીજાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
પૂર્વના ધારાસભ્યએ પણ પાઠવ્યા નવા વર્ષના રામરામ
મોતીબાગ ટાઉનહોલ ખાતે શાસક, વિપક્ષ સહિત કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ તેમજ ચૂંટાયેલા નગરસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સેજલબેન પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે દરેક લોકોને નવા વર્ષના રામરામ અને દરેક લોકોના જીવનમાં ખૂબ સુખ શાંતિ આવે અને લોકો શાંતિથી રહે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણું ભારત ખૂબ પ્રગતિ કરશે અને વિકાસ કરશે.
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