'શહેરની શુદ્ધ હવાને બગડતી રોકવા કરોડો ખર્ચાશે', જાણો શું છે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો એર ક્લીન પ્લાન ?

ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાએ સ્વચ્છ હવાને અસ્વચ્છ થતી રોકવા એર ક્લીન પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. જાણો વિસ્તારથી...

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો એર પોલ્યુશન પ્લાન
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો એર પોલ્યુશન પ્લાન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 9:24 AM IST

ભાવનગર: શુદ્ધ હવાને બગડતી બચાવવા માટે સરકારે કરોડો ખર્ચવાની તૈયારી કરી લીધી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને કરોડો ફાળવતા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એર ક્લીન પ્લાન અમલમાં મૂકી દીધો છે. કરોડોના અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં તેને લઈને કઈ ઠોસ કામગીરી કરવામાં આવશે, તેનો પ્લાન તૈયાર નથી. હાલ પ્રાથમિક કાગળ પર પ્લાન મૂકવામાં આવશે અને બાદ નિયત કરી નિશ્ચિત કરવામાં આવશે. ત્યારે જાણીએ ભાવનગરની હવા કેટલી શુદ્ધ છે.

મહાનગરપાલિકાએ લોન્ચ કર્યો એર ક્લીન પ્લાન

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે કમિશનર નરેન્દ્ર મીના, મેયર ભરતભાઈ બારડ અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાની ઉપસ્થિતિમાં એર ક્લીન પ્લાન પ્રોજેક્ટને મેયરના હસ્તે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા માટે પ્રાથમિક માહિતી જાહેર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ચોક્કસ એકશન પ્લાન સામે આવ્યો નથી.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો એર ક્લીન પ્લાન (Etv Bharat Gujarat)

એર ક્લીન માટે પ્રાથમિક કામગીરી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા એર ક્લીન પ્લાન પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમયે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેયરના હસ્તે ક્લીન એર એક્શન પ્લાન મૂકવામાં આવ્યો છે, તેનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 2028ને ધ્યાનમાં રાખીને એર ઇન્ડેક્સ 50 ટકાની અંદરનો જે છે, તેને જાળવી રાખવા અને તેને વધારે સારૂં કરવા એક્શન પ્લાન મૂકવામાં આવ્યો હશે. ગ્રીન ભાવનગર વધે તેના માટે પ્લાન કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં ધૂળ ના ઉડે તે માટે બ્લોકનું કામ હોય કારપેટીંગનું કામના પેરામીટર ધ્યાને લેવામાં આવ્યા છે. આપણો વેસ્ટ જે છે તેના નિકાલના પગલે પેરામીટર ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે.

કેન્દ્ર સરકાર વાપરશે કરોડો રૂપિયા

સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત વિકાસના પગલે એક કદમ આગળ વધી રહ્યો છે, ત્યારે હાલમાં એક્શન પ્લાન માટે સરકાર દ્વારા 272 કરોડ નિયત કરેલા છે. અત્યારે 20 કરોડ રૂપિયા ફાળવી ચૂક્યા છે. પાંચ કરોડની કામગીરી માટે રિલીઝ પણ કર્યા છે. ભાવનગરને શુદ્ધ હવા મળી રહે છે, ત્યારે આપણા ફેફસા સમાન વિક્ટોરિયા પાર્ક પણ છે. મહાનગરપાલિકા આગામી દિવસોમાં શુદ્ધ હવા માટે પગલાં ભરશે.

એર કલીન એક્શન પ્લાન

મહાનગરપાલિકાના કમિશનર નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણા શહેરમાં જે એર કલીન એક્શન પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, તેમાં સરકાર લોકોની સુખાકારી માટે કામ કરે છે. ધૂળ પોલ્યુશન હોય સાઉન્ડ પોલ્યુશન હોય લોકોને રોડ રસ્તા પર ચાલવામાં તકલીફ પડે ત્યારે ભારત સરકાર દ્વારા આપણા શહેરોને રેમીડી એક્શન લેવા કહ્યું છે. રોડની બાજુમાં ધૂળ રહી ગઈ હોય તો બ્લોક કરવા, કેટલીક રોડની ડિઝાઇન બદલવી તેમજ જૂના બિલ્ડિંગો પાડવાના હોય તો કઈ રીતે પાડવા આવા બધા પાસાઓને પગલે આપણા શહેરમાં 20 કરોડ જેટલી કિંમતના પ્રોજેક્ટ સબમીટ કરેલા છે. તેમાંથી આપણે કયા પ્રોજેક્ટ કરી શકીએ તેના પર કામગીરી થશે. દાખલા તરીકે રોડ છે તેના ડિવાઇડરમાં વૃક્ષ લગાવવા ટ્રી કવર થાય તેમજ બિલ્ડીંગ તોડવાના થાય, ગ્રીન એરિયા વધારવાની વાત થાય પ્લાન્ટ વધારવાની વાત છે.

