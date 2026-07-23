ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ આ જગ્યાઓ પર રોપાનું વિતરણ શરુ કર્યું, એક મહિના સુધી મળશે 18 પ્રકારના વૃક્ષના રોપા
લોકો મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષોના રોપાઓ મેળવી પણ રહ્યા છે. જેમાં આજ દિન સુધીમાં 10,000 કરતાં વધુ રોપાઓનું વિતરણ થયું.
Published : July 23, 2026 at 9:21 AM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ જોરશોરથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ 10 હજાર વૃક્ષોનું વાવેતર બાદમાં 13 વોર્ડમાં QR કોડ દ્વારા વૃક્ષરોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી 1 હજાર વૃક્ષનું વાવેતર કરાયું છે. હવે 18 કેન્દ્ર ઉપર 18 પ્રકારના વૃક્ષોના રોપાનું વિતરણ શરૂ કરાયું છે. લોકો કામગીરીને આવકારી રહ્યા છે.
ભાવનગર શહેરમાં 18 જેટલા સ્થળો ઉપર વૃક્ષના રોપાના વિતરણના કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષોના રોપાઓ મેળવી પણ રહ્યા છે. જેમાં આજ દિન સુધીમાં 10,000 કરતાં વધુ રોપાઓનું વિતરણ થઈ ચૂક્યું છે.
13 વોર્ડમાં વૃક્ષારોપણ સાથે કાર્યક્રમ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા 13 વોર્ડમાં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં લોકોને જોડાવા માટે QR કોડ મારફતે આમંત્રણ પણ અપાયું હતું. આ સાથે શહેરમાં વિવિધ સ્થળો ઉપર વૃક્ષાના રોપાનું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગાર્ડન અધિકારી અમિતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં આખા ભાવનગરમાં 18 સ્થળો ઉપર રોપા વિતરણ શરૂ કર્યું છે. 14 તારીખથી શરૂ કરેલા રોપા વિતરણ કાર્યક્રમને એક મહિના સુધી ચલાવવામાં આવશે, જેમાં આજ દિન સુધીમાં 10,000 કરતાં વધુ રોપાઓનું વિતરણ થઈ ચૂક્યું છે."
10 હજાર વૃક્ષોનું રોપણ તો ક્યાં વૃક્ષના રોપા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં તરસમીયા ખાતે 10000 જેટલા વૃક્ષોનું રોપણ કર્યા બાદ પ્રજા માટે વૃક્ષારોપણના કેન્દ્ર શરૂ કર્યા છે. મહાનગરપાલિકાએ 1000 અન્ય વૃક્ષોનું રોપણ પણ કર્યું છે. જો કે મહાનગરપાલિકાના 18 કેન્દ્રો ઉપર લીમડો, આંબો, પીપર, વડ, પીપળો, બોરસલી, સીતાફળી, જમરૂખડી,આવડ જેવા આશરે 18 પ્રકારના વૃક્ષોના રોપાઓ આપવામાં આવી રહ્યા છે, તેનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે.
નાગરીકોએ નિર્ણયને આવકાર્યો
ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડની ટાંકી પાસે વૃક્ષોના રોપા માટેના વિતરણ કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ત્યાંથી લોકો રોપાઓ મેળવી પણ રહ્યા છે. આ સમયે વૃક્ષના રોપા લેવા આવેલા આનંદભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, "મહાનગરપાલિકા દ્વારા સારી એવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આમ તો કાયમી આવી કામગીરી થતી રહેવી જોઈએ. જેથી લોકોને પ્રોત્સાહન મળે અને આપણને ફાયદો થાય. અત્યારે લીમડો લીધો છે અને જાંબુડાના વૃક્ષોના રોપા લીધા છે જેને જંગલી કહેવામાં આવે છે."
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