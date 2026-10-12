તહેવારોમાં મીઠાઈ ખરીદતી વખતે સાવધાન: સસ્તી ખાવાની વસ્તુ લેતા પહેલા આટલું ધ્યાન રાખો, નહીંતર પડશો બીમાર
તહેવારો શરૂ થતા ભાવનગરમાં મીઠાઈની ખરીદી વધી છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે સરકારની સૂચના મુજબ ખાદ્ય ચીજોના સેમ્પલ લેવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.
Published : October 12, 2026 at 6:08 PM IST
ભાવનગર: તહેવારોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મીઠાઈઓની દુકાનોમાં ખરીદીમાં ધીરે ધીરે વધારો થવાનો છે. મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દર વર્ષની પરંપરા મુજબ તહેવારોમાં મીઠાઈઓના અને ખાદ્ય ચીજોના સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. જો કે તેના રિપોર્ટનો જવાબ મહિનાઓ પછી આવતો હોય છે, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગની આ કામગીરીને લઈને વેપારીઓમાં પણ ફફડાટ હોય છે.
મહાનગરપાલિકાના છેલ્લા પાંચ વર્ષના આંકડા જોઈએ તો કેટલા સેમ્પલો લેવાયા અને કેટલા ફેલ ગયા છે, જ્યારે તહેવારોમાં લોકો માટે આરોગ્ય વિભાગની શું સલાહ છે, ચાલો જાણીએ.
તહેવારોમાં મીઠાઈની ખરીદીમાં વધારો
નવરાત્રી જેવા તહેવારનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. હાલમાં લોકો પ્રસાદી સ્વરૂપે મીઠાઈઓ સહિત ખાદ્ય ચીજોની ખરીદી કરે છે. મહાનગરપાલિકાના ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા ખાદ્ય ચીજો અને મીઠાઈને લઈને સેમ્પલ લેવાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરાયો છે. જો કે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ભૂતકાળમાં નકલી માવો અને પનીર પકડાઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે તહેવારોનો સમય શરૂ થતા લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગે કામગીરી હાથ ધરી છે.
વર્ષવાર સેમ્પલ અને ફેલ સેમ્પલના આંકડા
|વર્ષ
|સેમ્પલ
|ફેલ સેમ્પલ
|2020
|82
|4
|2021
|93
|9
|2022
|141
|7
|2023
|117
|7
|2024
|118
|5
|2025
|138
|11
|2026
|100
|6
|કુલ
|789
|49
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં લીધેલા સેમ્પલો અને રિપોર્ટ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડો. આર. કે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સરકારની સૂચના મુજબ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 789 જેટલા સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી આશરે 49 જેટલા સેમ્પલો ફેલ થયા છે. જેમાં મિલ્ક, પનીર, સાદો માવો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે ખાદ્ય તેલના પણ નમૂનાઓ ફેલ ગયા છે. તહેવારોને લઈને આરોગ્ય વિભાગે સેમ્પલો લેવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.
લોકોને ખાદ્ય ચીજોમાં સાવચેતીની સલાહ
લોકો સસ્તી વસ્તુ પર વધારે મદાર રાખતા હોય છે, ત્યારે સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં લઈને લોકોએ શું કાળજી રાખવી તે બાબતે સવાલ કરતા આરોગ્ય અધિકારી ડો. આર. કે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે તહેવારોમાં સરકારની સૂચના મુજબ સેમ્પલિંગની શરૂઆત થઈ જાય છે. ખાસ કરીને લોકોએ સસ્તી વસ્તુ હોય અને ઓછી કિંમતમાં હોય તો સાવચેતી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. અમે લોકોને એવી કોઈ વસ્તુ લાગે તો અમારા વિભાગને જાણ કરવા માટે પણ અપીલ કરીએ છીએ.
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