ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાપાલિકાની અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર, 13 વોર્ડમાં કુલ 4,58,376 મતદારો, જાણો ક્યાં જોઈ શકાશે યાદી

મતદાર યાદી જોવા માટે 8 સ્થળો નક્કી કરાયા, મહાનગરપાલિકા કચેરી, કલેકટર કચેરી, ઝોનલ કચેરી અને તમામ 13 વોર્ડ કચેરીઓમાં હાર્ડકોપી મૂકાઈ.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. આ પાર્શ્વભૂમિમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા આખરી મતદાર યાદીને જાહેર કરવામાં આવી છે. હવે આ યાદી લોકો જોઈ શકે તે માટે શહેરના વિવિધ સ્થળોએ મૂકવામાં આવી છે. સાથે જ, યાદીમાં કોઈ સુધારો-વધારો કરવાની પ્રક્રિયા અંગે પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.

મતદાર યાદી જોવા માટેના સ્થળો

મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર એમ.એમ. હિરપરાએ જણાવ્યું કે આખરી તૈયાર થયેલી મતદાર યાદીની હાર્ડકોપી નીચેના સ્થળોએ મૂકવામાં આવી છે:

  • મહાનગરપાલિકા મુખ્ય કચેરી
  • કલેકટર કચેરી
  • મહાનગરપાલિકાની પશ્ચિમ અને પૂર્વ ઝોનલ કચેરી
  • તમામ 13 વોર્ડની વોર્ડ કચેરીઓ

આ સ્થળોએ સ્થાનિક મતદારો જઈને પોતાનું નામ યાદીમાં છે કે નહીં તે ચકાસી શકશે.

સુધારા-વધારા માટેની વ્યવસ્થા

ડેપ્યુટી કમિશનર એમ.એમ. હિરપરાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આખરી મતદાર યાદી જાહેર થઈ ગઈ છે, ત્યારે હવે યાદીમાં કોઈ સુધારો (દા.ત., નામમાં ફેરફાર, સરનામામાં ફેરફાર) કરી શકાશે નહીં. જો કે, જે નાગરિકોનું નામ યાદીમાં સામેલ ન હોય, તેવા લોકો નવા નામ ઉમેરાવી શકે છે. નામ ઉમેરવા માટે જરૂરી પ્રક્રિયા સંબંધિત વોર્ડ કચેરી ખાતે પૂર્ણ કરી શકાશે.

13 વોર્ડમાં કુલ મતદારો

આખરી મતદાર યાદી પ્રમાણે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાં કુલ 4,58,376 મતદારો નોંધાયા છે. વોર્ડવાઇઝ મતદારોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:

વોર્ડ નંબર વોર્ડનું નામ કુલ મતદારો
1 ચિત્રા-ફુલસર-નારી 48,429
2 કુંભારવાડા 27,178
3 વડવા બ 34,611
4 કરચલિયા પરા 38,226
5 ઉત્તર કૃષ્ણનગર-રુવા 35,006
6 પીરછલ્લા 36,945
7 તખ્તેશ્વર 33,052
8 વડવા અ 24,955
9 બોરતળાવ 33,168
10 કાળિયાબીડ-સીદસર-અધેવાડા 40,499
11 દક્ષિણ સરદારનગર-અધેવાડા 32,537
12 ઉત્તર સરદારનગર-તરસમિયા 40,302
13 ઘોઘા સર્કલ-અકવાડા 43,468
કુલ 4,58,376

મતદાન મથકોની સંખ્યા

13 વોર્ડમાં કુલ મતદાર મથકોમાં વોર્ડ નંબર એકમાં 36 મથક, વોર્ડ નંબર બે માં 24 મથક, વોર્ડ નંબર ત્રણમાં 32 મથક, વોર્ડ નંબર ચારમાં 37 મથક, વોર્ડ નંબર પાંચમાં 34 મથક, વોર્ડ નંબર છમાં 36 મથક, વોર્ડ નંબર સાતમાં 33 મથક, વોર્ડ નંબર આઠમાં 25 મથક, વોર્ડ નંબર નવમાં 32 મથક, વોર્ડ નંબર દસમાં 41 મથક, વોર્ડ નંબર અગિયારમાં 31 મથક, વોર્ડ નંબર બારમાં 42 મથક અને વોર્ડ નંબર તેરમાં 42 પ્રાથમિક મતદાર મથક નોંધાવા પામ્યા છે.

વોર્ડ નંબર 10, 12 અને 13માં સૌથી વધુ 42-42 મથકો છે, જ્યારે વોર્ડ નંબર 2માં સૌથી ઓછા 24 મથકો છે.

TAGGED:

BHAVNAGAR VOTER LIST
FINAL ELECTORAL ROLL
WARD WISE VOTERS
NAME ADDITION PROCESS
VOTER LIST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.