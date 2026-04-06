ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો, પૂર્વ ભાજપ નગરસેવીકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા 2 કલાકમાં ભાજપમાં પાછા ફર્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 5:44 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કમિટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસે 52 બેઠકો પૈકી 25 જેટલી બેઠકો ઉપર પોતાના ઉમેદવારોને પણ જાહેર કરી દીધા છે. જેમાં નવાને વધુ તક આપવામાં આવી છે, જ્યારે જુના પણ રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે ભાજપના પૂર્વ ગત ટર્મના મહિલા નગરસેવક રહેલા મહિલાએ ભાજપની સાથે છેડો ફાડીને કોંગ્રેસ સાથે જોડાયા બાદ 2 કલાકમાં ભાજપમાં પાછા ફર્યા.

કોંગ્રેસના કમિટમેન્ટમાં લારી ગલ્લાવાળાઓ

ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ કમિટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. શહેર પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, "કોંગ્રેસ પક્ષ જે કહે છે, કરીને બતાવે છે. કોંગ્રેસ 25 ઉમેદવારનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. જેમાં 18 નવા ચહેરા અને જૂના 7 ચેહરાઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ પક્ષનું કમિટમેન્ટ ભાવનગર માટે છે. ભાવનગરમાં નાના લારી ગલ્લા ધારકો જેને ખૂબ અન્યાય થઈ રહ્યો છે, તેને ન્યાય મળે તે માટે અમે 120 જેટલા વેન્ડર ઝોન બનાવીશું. જેમાં 5000 લોકોને જગ્યા મળી રહે તે માટે અમે વ્યવસ્થા કરી છે."

"કોંગ્રેસ ક્યારેય ધર્મ આધારિત રાજનીતિ કરવા માંગતું નથી. આ દેશ આઝાદ થયો ત્યારે આ દેશમાં કાંઈ નહોતું. આ બધું કોણે બનાવ્યું સંપૂર્ણ કોંગ્રેસે બનાવ્યું છે. મહાનગરપાલિકા ત્યારે હતી કોંગ્રેસે બનાવી અને સુવિધા નહોતી છતાં પણ કોંગ્રેસે ઘરે ઘરે પાણી પહોંચાડયું છે. આ શેત્રુંજી ડેમ કોણે બનાવ્યો? કોંગ્રેસે બનાવ્યો છે. શેત્રુંજી ડેમનું કેટલું વિઝન કે ભાવનગર સુધી પાણી પહોંચાડ્યું. આજે કોના કરોડોના કાર્યાલય છે, કોંગ્રેસ ભાડે મકાનમાં બેસે છે. કોંગ્રેસ જો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોત તો કોંગ્રેસ પાસે કાર્યાલય હોત." - મનોહરસિંહ ગોહિલે, શહેર પ્રમુખ ભાવનગર

આરોગ્ય, પાણી અને શાળાઓ માટે આયોજન

પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે 24 કલાક સુવિધાયુક્ત આરોગ્ય કેન્દ્ર દરેક વોર્ડમાં ખોલશું. ભાવનગરની જનતા માટે તમામ સુવિધા પૂરી પાડવાના છીએ. આજે ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું અને પ્રેશરથી પાણી નહીં મળતું હોવાની ફરિયાદો છે, જે મોટો પ્રશ્ન છે અમે તેની વ્યવસ્થા કરીશું. શાળાઓ છે તેને સુવિધાયુક્ત કરી ઉચ્ચતમ બનાવીશું. જે પણ કામ જે પણ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હશે તે સમયસર થાય તે રીતે કામગીરી કરીશું. જે નબળી ગુણવત્તાની કામગીરી કરનાર કોન્ટ્રાકટરને અમે બ્લેક લિસ્ટ કરીશું."

ભાવનગરમાં સવારે કોંગ્રેસ દ્વારા કમિટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે ભાજપના વડવા બના પૂર્વ નગરસેવિકા સેજલબેન ગોહેલ કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરી લીધો. તેમના વિસ્તારમાં તેઓ સુરક્ષિત ન હોય અને બુટલેગરો ત્રાસ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. જો કે બે કલાક જતાં જ મહિલા નગરસેવિકા સેજલબેન ગોહેલ અને તેમના પતિ બંને કોંગ્રેસની સામે ભરમાવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરીને ફરી ભાજપનો હાથ થામી લીધો છે. આમ પૂર્વ મહિલા નગરસેવિકાએ ચલક ચલાણું ઓલા ઘરે ભાણું જેવો ઘાટ ઘડ્યો હતો.

