ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની શિક્ષણ સમિતિમાં બીજી એક સમિતિ બનાવવામાં આવી, વિપક્ષે કહ્યું ડીંડવાણું કરે છે
આ સમિતિમાં પદાધિકારીને અધિકારીની એમ કુલ 2 ટીમો હશે એટલે મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીને અધિકારીઓ હવે તેનો ભાગ બનશે.
Published : January 29, 2026 at 2:23 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા દ્વારા શિક્ષણ સમિતિને 20 ટકા નિભાવ ખર્ચ ઉપાડે છે, ત્યારે હવે શિક્ષણ સમિતિમાં પણ એક સમિતિ ઉભી કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં પદાધિકારીને અધિકારીની એમ કુલ 2 ટીમો હશે એટલે મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીને અધિકારીઓ હવે તેનો ભાગ બનશે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું વર્ષ 2026/27નું બજેટ મહાનગરપાલિકામાં રજૂ થયું છે. જો કે આ બજેટની સાથે જ એક નવી સમિતિ સુવિધા કરીને ઊભી કરવા માટે સૂચનો અપાયા છે. આ સમિતિ ભૌતિક સહિતની સુવિધાઓને લઈને નિરીક્ષણ કરશે અને સમસ્યાઓને સામે મૂકશે, ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે હાલમાં જે સમસ્યાઓ છે, તેને શું નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિને નથી દેખાતી?
શાળામાં સમસ્યા હોય તો હવે SUVIDHA
નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના બજેટમાં નવી સમિતિ રચવા માટેનું સૂચન થયું છે. સોશિયલ અપગ્રેડેશન એન્ડ વેરિફિકેશન ઓફ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફોર ડેવલોપમેન્ટ એન્ડ હોલીસ્ટિક એસેસમેન્ટ એટલે કે SUVIDHA નામની સમિતિ બનાવવા માટેનું સૂચન કરાયું છે.
નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન નિકુંજ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "શાળાઓની અંદર વધારે ભૌતિક સુવિધાના કામોને વેગ મળે તે માટે મેયર અને ચેરમેન સાથે બેસીને સુવિધા નામની ટીમ બનાવી છે. એમાં એક ટીમ પદાધિકારી અને એક ટીમ અધિકારીની હશે તે દરેક શાળાઓમાં જઈને તપાસ કરશે. ગયા વર્ષે બજેટ 197 કરોડનું હતું, પરંતુ આ વર્ષે 170 કરોડનું બજેટ છે. જેને પગલે પણ વિપક્ષ કટાક્ષ કરી રહ્યો છે."
"હું એવું માનું છું કે મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેશનમાં શિક્ષણ સમિતિ છે, કોર્પોરેશન 20 ટકા રૂપિયા આપે છે. શિક્ષણ સમિતિ એક સ્વાયત સંસ્થા છે, હવે એમાં શિક્ષણ સમિતિમાં ચેરમેન સાહેબે નવું કાઢ્યું છે, કે નવી કંઈક સમિતિ બનાવી છે તે નિર્ણય લેશે. તમે આચાર્યને સાંભળ્યા છે? તમે શિક્ષકને સાંભળ્યા છે? આ બધું ડીંડવાણું કરવા માંગે છે." - પ્રકાશ વાઘાણી, નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં કોંગ્રેસના સભ્ય
પ્રકાશ વાઘાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આપણે તો સ્કૂલના હિત માટે નિર્ણય લેવાના હોય એને પૂછવાનું ના હોય. ઘણું બાકી રહી જાય તેવું લાગે છે. ઘણી શાળામાં હજુ ગ્રાઉન્ડ નથી. ઘણી જગ્યાએ ઓરડાની ઘટ પડે છે, તે સમસ્યા હલ થતી નથી અને સમિતિ બનાવવાનું નાટક કરે છે, આ એક ચાલ છે."
મુખ્ય શિક્ષક સંઘનો શાસકોને આપ્યો ટેકો
મુખ્ય શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ સાગર દવે જણાવ્યું હતું કે, નગર પ્રાથમિક સમિતિ અને મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુવિધાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જે શાળામાં સેનિટાઈઝેશન પાણી કે વીજળી જેવી સુવિધાઓ માટે શાળાની મુલાકાત કમિટી દ્વારા લેવામાં આવશે. આ સાથે વ્યવસાયલક્ષી સુવિધાનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, જેમ કે બેંક, મહાનગરપાલિકાની વોર્ડ ઓફિસ, આઈટીઆઈની કચેરી વગેરે જેવી કચેરીઓ બાળકોને બતાવવામાં આવશે, તેમજ ભારત અને ગુજરાત દિનની ઉજવણી પ્રાર્થના સભામાં થશે. આ સાથે રાજ્યની સંસ્કૃતિઓ પ્રાર્થનાઓમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જેથી દરેક રાજ્યની સંસ્કૃતિથી બાળકો માહિતગાર બને.
આ પણ વાંચો...