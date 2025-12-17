ભાવનગર મનપા દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદે નળ કનેક્શનનું ચેકિંગ, આ રીતે જમીનમાંથી શોધી કઢાઈ છે કનેક્શન
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદેસર પાણી કનેક્શન પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ વિભાગે છેલ્લા 10 દિવસથી ગેરકાયદેસર કનેક્શનને પગલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જેમાં કેટલાક ગેરકાયદેસર કનેક્શનનો સામે આવ્યા છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં ગેરકાયદેસર પાણી કનેક્શન પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જેમાં 600ના ચેકીંગ કરીને 22 ઝડપી લીધા છે. ત્યારે શહેરમાં કુલ કનેક્શન અને પકડાયા બાદ કાર્યવાહી શું થાય અને જમીનમાં રહેલા કનેક્શન કઈ રીતે ગેરકાયદેસર ગોતી લે છે મહાનગરપાલિકા જાણો વિસ્તારથી...
મહાનગરપાલિકાના કનેક્શન અને વેરો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટરવર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા હસ્તકના કુલ 1.69 લાખ પાણીના કનેક્શન આવેલા છે. નિયમ અનુસાર આ પાણી કનેક્શન આપવામાં આવેલા છે. જેમાં રહેણાકી વિસ્તારમાં અડધા ઇંચ પાણીની લાઈન હોય તેનો વેરો પંદરસો રૂપિયા છે. જ્યારે કોમર્શિયલમાં સાઈઝ પ્રમાણે તેના દર નક્કી કરવામાં આવેલા છે.
ગેરકાયદેસર કનેક્શન પગલે કાર્યવાહી
મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગેરકાયદેસર કનેક્શનને લઈને શિયાળાના સમયમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. ત્યારે હાલમાં પણ છેલ્લા દસ દિવસથી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં અમે 600 કનેક્શનની તપાસ કરી હતી તેમાંથી 22 જેટલા ગેરકાયદેસર કનેક્શન ઝડપાયા છે. તેની સામે અમે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગેરકાયદેસર કનેક્શન કેમ શોધાય અને બાદમાં કાર્યવાહી
મહાનગરપાલિકાના વોટરવર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગેરકાયદેસર કનેક્શન શોધવા માટે નોન સુપરવાઈઝરના ધ્યાનમાં આવતું હોય છે. આમ તો દરેક વિસ્તારમાં ચેકિંગ કરી શકાતું નથી. પરંતુ નોન સુપરવાઈઝરના ધ્યાનમાં પાણીના લો પ્રેસર અને લોકોની સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈનેએ વિસ્તારમાં બાદમાં દરેક મિલકતના અંડર ગ્રાઉન્ડ ટાંકાના નળની સાઈઝ ઉપરથી અમે નક્કી કરીને ત્યાં ચેકીંગ કરતા હોઈએ છીએ.
જો કે ત્યારબાદ મોટી સાઈઝના હોય કે વધારાનું હોય તો કપાઈ જાય છે, અને તેના વેરામાં પેનલ્ટી 3000 જેવી લગાવવામાં આવે છે. જો રેગ્યુલર જ હોય અને ફી ન ભરી હોય તો એને ભરાવીને રેગ્યુલરાઈઝ કરાવીએ છીએ.