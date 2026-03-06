ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ, વિપક્ષના આકરા શબ્દોમાં પ્રહારો

કચેરી જાવ તો ધક્કા થાય અને પૈસા ખર્ચાય અને અહીંયા કામ પૂરું થઈ જાય છે. જો કે અરજીઓ કેટલી આવી અને વિપક્ષે શું કહ્યું જાણો...

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 8:06 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. સરકારી કચેરીએ ધક્કા ખાઈ ખાઈને કંટાળી ગયેલા લોકો સેવાસેતુમાં આવ્યા હોય તેને પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. લોકોનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે કચેરી જાવ તો ધક્કા થાય અને પૈસા ખર્ચાય અને અહીંયા કામ પૂરું થઈ જાય છે. જો કે અરજીઓ કેટલી આવી અને વિપક્ષે શું કહ્યું જાણો વિગતે...

ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ વિસ્તારમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમ બાદ, પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. શહેરના લોકો પોતાની સમસ્યાઓ અને અરજીઓ લઈને સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા હતા. કચેરીમાં નહિ થનારા કામ માટે સેવા સેતુમાં આવેલા લોકો સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. અધિકારીઓએ કેટલી અરજીઓ આવી છે, તેના વિશે જણાવ્યું હતું. વિપક્ષે પણ આકરા શબ્દોમાં પ્રહારો કર્યા છે.

સેવા સેતુમાં આવેલા લોકોએ રોષ ઠાલવ્યો

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાના પશ્ચિમ વિસ્તારની પાનવાડી શાળામાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં આવેલા લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી. અરજદાર શારદાબેને જણાવ્યું હતું કે, "સારામાં સારો કાર્યક્રમ છે, અમને લાભ થયો છે. અમને આજે જ ખબર પડી કે કચેરીએ જાવ તો ધક્કા ખાવા પડે અને પૈસા પણ ખર્ચવા પડે છે."

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ
"હું અહીંયા આધારકાર્ડના સુધારા માટે આવ્યો હતો, સારો જવાબ આપે છે. કચેરીએ ધક્કા ખાવા પડે છે. અહીંયા એ ના થાય માટે આવો મહિનામાં એક કાર્યક્રમ થવો જોઈએ." - અનિલભાઈ માળી, અરજદાર

પાનવાડી ખાતેની શાળામાં યોજાયેલા સેવા સેતુમાં આવેલા અરજદાર માલાભાઈ ડાંગરએ જણાવ્યું હતું કે, "મારી વાત કરું તો જાતિનો દાખલો કઢાવવા બહુમાળી ભવનમાં નાયબ નિયામક કચેરીમાં મેં રજૂઆત કરેલી જાતિના દાખલા માટે એ લોકો સોમવાર ગુરુવાર બે દિવસ હોય છે, અને તે પણ 11 થી 12 વાગ્યા સુધી મેં જોયું હાથો, ઘોઘા, વાળુકડ વગેરે જગ્યાથી લોકો આવતા હતા. એક કાગળનો એટલે કે જાવ લઇ આવો એ વ્યક્તિ પાછો આવે ત્યાં બારી બંધ થઈ ગઈ હોય, એટલે ફરી આવતા ગુરુવાર કે સોમવારે આવો માણસ પોતાના કામ ધંધા મૂકીને આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર કામ કરે છે, લોકો તો કરવું જોઈએ નકર છોડી દેવું જોઈએ અમારું એટલું જ કહેવું છે. સાહેબ કચેરીમાં કામ કરો તો વાલા લાગો."

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ
કચેરીમાં આવવી જોઈતી અરજી સેવા સેતુમાં આવી

સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં દરેક પ્રકારના કામો સરકારી કચેરીઓના એક સ્થળે મળી રહે તેવા હેતુસર સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાઈ છે. મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર એમ. એમ હિરપરાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગઈકાલે પૂર્વનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં અંદાજે 1378 અરજીઓ આવેલી હતી. જેમાં આધાર કાર્ડ, જન્મમરણના દાખલા વગેરે અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે આજે પશ્ચિમ વિસ્તારના સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજાયો છે. જેમાં બપોર સુધીમાં જ 550 જેટલી અરજીઓ આવી છે, સાંજ થતા તેમાં વધારો થઈ શકે છે."

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ
વિપક્ષે ઝાટકણી કાઢી કચેરીમાં જ કામ થતા નથી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના નેતા જીતુભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "તમે કહ્યું એમ કે લોકોમાં રોષ છે. સરકારી કચેરીમાં કામ થતું નથી, તેથી આવા સેવાસેતુ કાર્યક્રમ કરવા પડે છે. એ આવકારદાયક નહીં દુઃખદ બાબત છે. સરકારી કચેરીમાં જે કામ કરવાના હોય તે સેવા સેતુમાં કરવા પડે છે. વોર્ડમા સેવા સેતુમાં સરળતાથી કામ 2 કે 3 દિવસમાં પતી જાય છે, પરંતુ એ જ કામ માટે વ્યક્તિ 2 થી 3 મહિના ધક્કા કચેરીએ ખાઈ ચૂક્યો હોય છે, એટલે મારી સરકારને અપીલ છે કે આવા સેવાસેતુ કાર્યક્રમની જરૂર નથી કચેરીમાં જ કામ થઈ જવા જોઈએ."

