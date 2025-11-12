ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં બે મહિનામાં શરદી ઉધરસના કેસ ઘટયા, ત્રણ વર્ષની સરખામણીએ તાવના ત્રણ ગણા કેસ વધ્યા
ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા બે ત્રણ દિવસથી ઠંડીમાં વધારો થયો છે. ઠંડી વધવાની સાથે વાયરલ ઊંચકાતો હોય છે. આ સ્થિતિમાં સાવચેતી જરૂર બની જાય છે.
Published : November 12, 2025 at 7:40 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ઠંડી વધવાની સાથે વાયરલ કેસોમાં વધારો થતો હોય છે. છેલ્લા 2 મહિનામાં શરદી ઉધરસ તાવના કેસો ઘટયા છે, પરંતુ ઠંડી વધતા કેસો વધવાની શકયતા છે. ત્રણ વર્ષની સરખામણીએ તાવના કેસોમાં એકદમ ઉછાળો આવ્યો છે.
મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારમાં શરદી, ઉધરસ અને તાવના કેસો આમ જોઇએ તો છેલ્લા મહિનાઓમાં ઘટયા છે, પણ છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો આંકડો જોઈએ તો તાવના કેસોમાં ખૂબ ઉછાળો આવેલો છે.
ઠંડીમાં વધારો વાયરલને ઊંચકે
ભાવનગર શહેરમાં 2 દિવસથી વધેલી ઠંડી વાયરલ રોગોને માથું ઊંચકવામાં મદદરૂપ બની જાય છે, ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં તાવ, શરદી અને ઉધરસના આંકડાઓ જોઈએ તો એમ ઘટાડો છેલ્લા બે મહિનામાં જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં વધનારી ઠંડી, તાવ જેવા કેસોમા વધારો થઈ શકે છે. મહાનગરપાલિકામાં 24 જેટલા પ્રાથમિક અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો કુલ આવેલા છે.
છેલ્લા બે મહિનામાં તાવ, શરદી અને ઉધરસની સ્થિતિ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં કુલ 7 લાખ જેટલી વસ્તી છે. જ્યારે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી સાથે વધેલી ઠંડીને લઈને તાવ, શરદી, ઉધરસના કેસોમાં શું સ્થિતિ છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ત્યારે આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર આર. કે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે દિવસથી ઠંડી વધી ગઈ છે, પરંતુ તે રીતે આંકડા આવવાના બાકી છે. હાલમાં તાવમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં 2712 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે ઓક્ટોબરમાં 1866 અને નવેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં 522 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે શરદી ઉધરસમાં સપ્ટેમ્બરમાં 1268 ઓક્ટોબરમાં 1145 અને છેલ્લા 10 દિવસમાં 270 કેસ નોંધાયા છે, આમ જોઈએ તો બે મહિના કરતાં આંકડાઓ ઘટવા પામ્યા છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તાવે ઊંચક્યું માથું
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષના શરદી ઉધરસ અને તાવના આંકડાને લઈને જોઈએ તો તાવમાં વર્ષ 2023 કરતા વર્ષ 2025માં ત્રણ ગણા કેસોનો વધારો થયો છે. તેની સામે શરદી ઉધરસમાં વર્ષ 2024માં સૌથી વધુ કેસો નોંધાયા હતા. જ્યારે ઝાડા ઉલટીમાં ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ 2024માં કેસ નોંધાયા હતા અને ત્યારબાદ બીજા નંબરે વર્ષ 2025 છે. જે હજુ પૂર્ણ થયું નથી. આમ જોઈએ તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષના શરદી ઉધરસ તાવ અને ઝાડાના કેસોમાં સૌથી વધુ તાવના કેસો ત્રણ વર્ષમાં વધવા પામ્યા છે.
|વર્ષ
|તાવ
|શરદી ઉધરસ
|ઝાડા
|2023
|7228
|13634
|4998
|2024
|16487
|22315
|7646
|2025
|23221
|13260
|6931
