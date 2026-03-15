ભાવનગર મહાનગરપાલિકા રવિવારે પણ કેમ ચાલુ રહી?, આ અધિકારીએ કરી બે કલાક બેઠક
Published : March 15, 2026 at 5:33 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકામાં વહીવટદાર તરીકે પૂર્વ કલેકટર હર્ષદ પટેલને ચાર્જ સોંપ્યો છે. 9 માર્ચે ટર્મ પુરી થાય બાદ વહીવટદાર નિમાયા હતા. રવિવારે હર્ષદ પટેલ હાજર થયા અને કમિશ્નર તેમજ અધિકારીઓ સાથે બે કલાક સુધી બેઠક કરી હતી.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં શાસનમાં હવે ભાજપ નથી અને વિપક્ષમાં કોંગ્રેસ નથી. પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થતા સરકાર દ્વારા વહીવટદાર નિમવામાં આવ્યા છે, ત્યારે વહીવટદાર તરીકે ભાવનગરમાં પૂર્વ કલેકટર તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકેલા હર્ષદ પટેલને મૂકવામાં આવ્યા છે. રવિવારની રજાના દિવસમાં હર્ષદ પટેલે આવીને અધિકારી અને કમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.
મહાનગરપાલિકામાં સમીક્ષા બેઠક
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં આજે રજાનો દિવસ હોય છે, પરંતુ સવારે 11.30 કલાકની આસપાસ સરકાર દ્વારા નિમવામાં આવેલા વહીવટદાર હર્ષદ પટેલ મહાનગરપાલિકાએ આવી પહોંચ્યા હતા. હર્ષદ પટેલે 11.30 આવતાની સાથે અધિકારીઓ અને કમિશનરને બોલાવી લીધા હોવાથી તેમની સાથે બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. બે કલાક સુધી ચાલેલી સમીક્ષા બેઠકમાં દરેક વિભાગના પ્રોજેક્ટ અને કામગીરીને પગલે સમીક્ષા કરાઈ હતી. જો કે રવિવારની રજા અધિકારીઓ માટે અડધી રજા બની ગઈ હતી.
બેઠકમાં ચર્ચા અને પાણીને લઈને સતર્કતા
વહીવટદાર તરીકે આવેલા હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે મારી નિમણૂક કરી છે. આજે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને અધિકારીઓની સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને સૂચનો પણ અપાયા છે. જે સમસ્યા હોય તે જણાવવા પણ કહ્યું છે. પાણીને લઈને હું જાણું છું, ત્યાં સુધી શેત્રુંજી ડેમ, બોરતળાવ વગેરે આપણી પાસે ચાર જેટલા સોર્સ છે. હાલમાં જે સમયે પાણી વિતરણ થઈ રહ્યું છે, તે પ્રમાણે ચાલુ રહેશે અને કોઈપણ આગળ સમસ્યા જણાય તો સૂચન કરવામાં આવે તેવી સૂચના અપાય છે.
મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં પાસ થયેલા દરેક કામોને લઈને હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે "સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં જે બજેટમાં મંજૂર કામ થયા હોય તે ટેકનિકલી રીતે કે નિયમ પ્રમાણે આગળ ચાલશે તે સિવાય કોઈ નવું અથવા તો કોઈ નવો નિર્ણય કરવાનો હોય તો પ્રજાલક્ષી બાબત હોય તેને લઈને જ સરકાર દ્વારા વહીવટદારની નિમણૂક કરવામાં આવતી હોય છે."
અરજદારો માટે જ હોય છે વહીવટદાર
હાલમાં શાસનમાં ભાજપ અને વિપક્ષમાં કોંગ્રેસ નથી ત્યારે અરજદારોને પગલે વહીવટદાર હર્ષદભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ અરજદાર હોય તો પોતાની અરજી ઓનલાઇન કે રૂબરૂ આવીને આપી શકે છે. પ્રજાને કોઈ મુશ્કેલી પડે નહીં અને અરજદારો પોતાની અરજી કરી શકે તે બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જ અરજદાર માટે વહીવટદાર મૂકવામાં આવે છે. જેથી સુચારુ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ રહે.
