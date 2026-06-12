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ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા, 8 મહિના બાદ આવ્યો રિપોર્ટ

ગયા વર્ષે ગયેલી દિવાળી પહેલા અને બાદમાં લીધેલા સેમ્પલોમાં રિપોર્ટના જવાબો આવ્યા છે.

ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા
ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 5:16 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ખાદ્ય ચીજોને લઈને ખાસ તહેવારોમાં સેમ્પલો લેવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે ગયા વર્ષે ગયેલી દિવાળી પહેલા અને બાદમાં લીધેલા સેમ્પલોમાં રિપોર્ટના જવાબો આવ્યા છે. જેમાં દૂધ અને પનીરના સેમ્પલ ફેલ આવ્યા છે. જેથી મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

જાન્યુઆરીથી લીધેલા સેમ્પલ અને સબસ્ટાન્ડર્ડ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, જાન્યુઆરીથી લઈને બે અલગ અલગ ઇન્સ્પેક્ટરો દ્વારા નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં એક ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા 46 જેટલા નમુના રાંધેલા પદાર્થ, દૂધના અને પનીરના લેવામાં આવ્યા હતા. જેના 27 જેટલા સેમ્પલોના રિપોર્ટ આવી ગયા છે, જે પૈકી એક પનીરનો લીધેલો નમુનો ફેલ આવ્યો છે. જેને પગલે કાર્યવાહી હાથ ધરાય છે.

ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

દૂધનો નમૂનો આવ્યો ફેલ બાદ કાર્યવાહી
મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય વિભાગ પાસે બે ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર હોય ત્યારે બીજા ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા જાન્યુઆરીથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 14 જેટલા નમુનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં સાતના રિપોર્ટ હાલ આવી ગયા છે. જેમાં દૂધનો નમુનો સબ સ્ટાન્ડર્ડ આવ્યો છે, જેને પગલે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આમ જાન્યુઆરીથી બંને ઇન્સ્પેક્ટરઓએ લીધેલા નમૂનાઓનો આંકડો કુલ 60 જેટલો થવા જાય છે. જેમાંથી બે નમૂનાઓ ફેલ આવ્યા છે અને 60 માંથી 34 જેટલા સેમ્પલોના રિપોર્ટ આવી ચૂક્યા છે.

ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા
ભાવનગરવાસીઓએ દિવાળીમાં આરોગેલા દૂધ-પનીરના નમૂના ફેલ નીકળ્યા (ETV Bharat Gujarat)

અપીલમાં ગયા દૂધ વેચનારાઓ
ભાવનગર મહાન ગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી આર.કે સિંહા જણાવ્યું હતું કે, અમારા ફૂડ સેફટી ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા દિવાળી પહેલા ડ્રાઈવ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 80 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવેલા હતા. તેમાંથી બે જેટલા સેમ્પલ માવાના આવેલા છે અને ત્યારબાદ દૂધનું સેમ્પલ સબ સ્ટાન્ડર્ડ આવેલું છે. જેમાં દૂધના નમૂનો લેવામાં આવ્યો હતો તે સામે પક્ષ અપીલમાં ગયો છે જેથી તેની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે.

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