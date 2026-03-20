ભાવનગરમાં કમોસમી વરસાદ, ધૂળની ડમરીઓ વચ્ચે આવેલા મીની વાવાઝોડાએ કેરીનો પાક બરબાદ કર્યો

ભાવનગરમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા કેરીના પાકને ભારે નુકશાન થતા કેરીના ભાવ પર આગામી દિવસોમાં અસર થવાની શક્યતા, બાગાયત વિભાગે નુકસાન અંગે રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે.

ભાવનગરમાં કમોસમી વરસાદ
ભાવનગરમાં કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 11:03 AM IST

ભાવનગર: ઉનાળાની શરૂઆત વચ્ચે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ગઈકાલે મોડી સાંજે વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાએ ખેડૂતો તેમજ નાગરિકોને ચોંકાવી દીધા હતા. સાંજના 5 વાગ્યા બાદ અચાનક ભારે પવન ફૂંકાવા લાગ્યો અને ધૂળની ડમરીઓ ઉડવા લાગી, જે થોડી જ વારમાં મીની વાવાઝોડા અને વરસાદમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. આ કમોસમી વરસાદ અને તોફાની પવનને કારણે જિલ્લામાં કેરીના પાકને વ્યાપક નુકશાન થયું છે.

વાતાવરણમાં અચાનક પલટો

ભાવનગર શહેરમાં સાંજે પવનના ઝપાટા સાથે ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી, જેના કારણે થોડા સમય માટે અંધારપટ છવાઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસવાનું શરૂ થયો, જે મોડી રાત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. આકરા ઉનાળાની ઋતુમાં આવેલા આ કમોસમી વરસાદથી વાતાવરણમાં થોડી ઠંડક તો આવી, પરંતુ તેની સાથે જ તબાહી પણ આવી હતી. શહેર અને જિલ્લામાં અનેક વૃક્ષો પડી ગયા હતા, જ્યારે પવનના તેજ ઝપાટામાં પતરાના શેડ પણ ઉડી ગયા હતા.

કમોસમી વરસાદથી કેરીના પાકને વ્યાપક નુકશાન (Etv Bharat Gujarat)

કેરીના પાકને ભારે નુકસાન

આ તોફાનનો સૌથી મોટો ફટકો ખેડૂતોને પડયો છે, ખાસ કરીને કેરીની ખેતી કરતા ખેડૂતોને. સોસીયા અને અલંગ પંથકમાં આવેલા કેરીના બગીચાઓમાં ભારે પવનને કારણે આંબા પર લટકતી કેરીઓ ખરી પડી હતી. ખેતરોમાં એવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી કે જમીન પર કેરીના ઢગલા થઈ ગયા હતા.

સોસીયા ગામના ખેડૂત યુવરાજભાઈએ ફોન પર વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે ઋતુ સાનુકૂળ ન હોવાને કારણે અમારો 50 ટકા જેટલો પાક પહેલેથી જ ઓછો હતો. હવે આ વાવાઝોડા અને વરસાદે બચેલો પાક પણ ખરી પડતા સંપૂર્ણ બરબાદ કરી નાખ્યો છે. આંબા પર હવે કેરી જોવા મળતી નથી." તેમણે ઉમેર્યું કે આની સીધી અસર આગામી દિવસોમાં બજારમાં કેરીના ભાવ પર જોવા મળશે, કારણ કે પુરવઠામાં ભારે ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

આ અંગે બાગાયત વિભાગના અધિકારી એમ. બી. વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે નુકસાન અંગેનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે. તોફાની પવનને કારણે કેરી, ચીકુ સહિતના વિવિધ પાકોને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પરંતુ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ નુકસાનનો ચોક્કસ આંકડો કહી શકાશે." હાલમાં જિલ્લાના ખેડૂતો ખરી પડેલી કેરીઓ જોઈને નિરાશ થયા છે, જ્યારે ગ્રાહકોને આગામી દિવસોમાં કેરી માટે ઊંચા ભાવ ચૂકવવા પડી શકે છે.

