30 વર્ષથી પાણીની વાટ જોતી મહુવાની કેનાલ, ખેડૂતોની માંગ "પાણી આપો અથવા જમીન પાછી આપો"
તરેડી, વાલાવાવ, ભાદરોડ અને વડલી સુધીની અનેક ગામના ખેડૂતોની જમીન 1994માં શેત્રુંજી વિભાગે સંપાદન કરી તેમાં તરેડી ગામના ખેડૂતોએ વળતર પણ નથી લીધું.
Published : November 28, 2025 at 2:33 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના સથરાથી શરૂ થતી કેનાલમાં એક વખત પાણી પોહચાડવા પ્રયત્ન થયો પછી પાણી આવ્યું જ નહીં. ખેડૂતોએ પાણી માટે જમીનો આપી તો પાણી આવ્યું નહીં. હવે જમીન પાછી આપો અથવા પાણી આપોની માંગ ઉઠી છે. આ સાથે શેત્રુંજીમાં વહેલા પાણી છોડવાની માંગ પણ કરાઈ છે.
ખેડૂત માટે તો પાણી એટલે ઈશ્વર એમ કહેવામાં ખોટું નથી. પાઇ મળી રહે તો રોજીરોટીને ખેતી ચાલુ રહે છે. ત્રણ દાયકા પહેલાં ખેડૂતોએ કેનાલ બનાવવા પોતાની જમીનો સરકારને આપી દીધી હતી. સરકારે એક વખત પ્રયત્ન કરી કામગીરી બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. સંપાદન થયેલી જમીનમાં એક ગામના ખેડૂતોએ વળતર પણ નહીં લીધાના દાવા છે. આખરે વિકાસની વાતો વચ્ચે ખેડૂતના વિકાસમાં ભૂમિકા ભજવનાર કેનાલનું નિર્માણ કેમ થયું નહિ. હવે ખેડૂતોની માંગ છે કે પાણી આપો નહિતર જમીન પાછી આપો. જાણો મહુવા તાલુકાની કેનાલની સમસ્યા વિશે.
ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને મૃત કેનાલ શરૂ કરવા માંગ કરી
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાના ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા જમણા કાંઠાની જે કેનાલ છે, તેમાં તરેડી, વાલાવાવ, ભાદરોડ અને વડલી સુધીની અનેક ગામના ખેડૂતોની જમીન 1994માં શેત્રુંજી વિભાગે સંપાદન કરી તેમાં તરેડી ગામના ખેડૂતોએ વળતર પણ નથી લીધું. 1994 થી આજે 31 થી 32 વર્ષ થવા છતાં સિંચાઈ વિભાગે પાણી આપ્યું નથી. અમારી માંગણી હતી કે પાણી આપો નહિતર જમીન પાછી આપો.
કુંવરજી બાવળિયાને પણ રજૂઆત કરી હતી. તેમને પણ કેનાલ નવી કરવા માટે કહ્યું હતું, પણ અધિકારીઓએ પત્ર લખ્યો કે પાણી પહોંચાડી શકાય તેમ નથી, ત્યારે અમારી માંગ છે કે જમીન આપો અથવા તો પાણી આપો. જમીન સંપાદન કરી તેમાં જમીન કોની છે, તેની અધિકારીઓને ખબર નથી ખેડૂતોએ પુરાવા આપવા પડ્યા છે.
શેત્રુંજી ડેમમાં ચાલુ વર્ષે વ્હેલા પાણી આપવા માંગ
ખેડૂત કલ્યાણ સગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું કે, હાલમાં શેત્રુંજી ડેમમાં પાણી છોડવા માટે અમે મહુવા મામલતદાર અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અમારી માંગણી છે કે એક મહિનો વહેલું પાણી છોડવામાં આવે. આ ડેમનું ખાતમુહૂર્ત 1955માં સિંચાઈ માટે જવાલાલ નેહરૂ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ આવેલી સરકારોએ રિઝર્વ પાણી રાખવાના ફતવા કર્યા છે. છ પાળ આપશું અને એક પાળ આપશું બે પાળ આપીશું એવું કંઈ નહીં ચાલે હવે પુરા છ પાળ પૂરેપૂરા આપવામાં આવે તેવી આ વખતની સલાહકાર સમિતિમાં અમારી માંગ હશે. નેતાઓ નહીં સમજે તો જીવતા જગતિયા જેવું થશે અને બેઠક રદ કરાવીશું.
મહુવાની કઈ કેનાલ જેની ઉઠી છે માંગ
સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ. એમ બાલધીયાએ જણાવ્યું કે, ખેડૂત કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા જે પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. જે છેલ્લા 35 વર્ષથી કેનાલ બંધ છે. સરકારે જે તે સમયે કેનાલ મંજૂર કરી એના પાણી વહેવડાવવાની કોશિશ કરેલી પણ તાંત્રિક પ્રશ્ન આવતા પાણી પહોંચી શકાયું નહોતું. આ જમણા કાંઠાની કેનાલનો મુખ્ય જે સથરા ફીડર તરીકે ઓળખાય છે, તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહુવાના માલણ ડેમ ભરવાનો છે અને મહુવાના ગામોના તળો ઊંચા આવે તેવો હતો.
કેટલા ખેડૂતોની જમીન અને હવે શું
સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ. એમ બાલધીયાએ જણાવ્યું કે, જે તે સમયે કેનાલ બનાવવામાં આવી પણ પાણી પહોંચી શક્યું ન હતું. લગભગ 129 ખેડૂતોની જમીન સંપાદન કરેલી હતી. 29 હેક્ટર જેવી જમીન સંપાદન કરેલી પણ પાણી પહોંચાડી શકાયું નહોતું. સરકાર દ્વારા ફરી પ્રયત્ન કરવામાં આવશે કે ત્યાં પાણી પહોંચાડી શકાય. તાંત્રિક દ્રષ્ટિમાં જમણા કાંઠાનની કેનાલ જ્યાં સથરા ગામે પૂરી થાય છે, ત્યાં પાણીનો પ્રવાહ ઓછો થઈ જાય છે, ત્યાંથી ફરી પાછું 10 થી 15 કિલોમીટર પાણી વહેવડાવાની વાત છે. જે કેનાલ છે તે બનાવવા માટે ટોપોગ્રાફી પ્રશ્ન છે, એટલે કે કેટલાક સ્થળો ઉપર લેવલ નીચા છે, તો કેટલાક સ્થળો ઉપર લેવલ ઊંચા છે તેથી પાણી પહોંચાડી શકાય નહી. આગેવાનીને રજૂઆતને પગલે આગામી દિવસોમાં નવેસરથી સર્વે કરવામાં આવશે.
