ભાવનગરના મહુવામાં દલિત યુવકે ફિનાઈલ ગટગટાવી, મહુવા પોલીસ સ્ટેશનમાં બે યુવકો સામે નોંધાવી એટ્રોસિટીની ફરિયાદ
મહુવાના એક દલિત યુવાને ફિનાઈલ ગટગટાવી લેતા સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો છે અને તેની પાછળ કેટલાંક યુવકોની જુની અદાવત સામે આવી છે.
Published : December 28, 2025 at 11:47 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવામાં રહેતા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા દલિત સમાજના એક યુવાને ફીનાઇલ ગટગટાવી લેતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. મહુવાના નવા ઝાપા તારવાડી જુના વણકર વિસ્તારમાં રહેતા ફરિયાદી સત્યમ હરેશભાઈ ચૌહણે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ બપોરે 12 કલાકે ગાંધીબાગ નજીક જોગિંગ પાર્ક પાસેથી બાઈક લઈને પસાર થઈ રહ્યાં હતા ત્યારે મિલન શિયાળ અને રવિ પરમાર નામના બે શખ્સોએ તેને રોકીને મારવાની કોશિશ કરી હતી. ત્યારબાદ જ્ઞાતિ વિશે અપમાનિત કરતા શબ્દો કહી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
ત્યાર બાદ સત્યમ ચૌહાણ ગાંધીબાગ થી ઘરે આવ્યા અને સમગ્ર હકિકત પોતાના દાદાને જણાવી. મનમાં ડર પેસી જતાં સત્યમે પોતાના મામા ભરતભાઈના ઘરે લોંગડી જવાનું વિચાર્યું અને બાઈક લઈને નીકળ્યા હતા પરંતુ રસ્તામાં બાઈક બગડ્યું અને સત્યમે તેમના મામાને બોલાવ્યા અને આખરે લોંગડી પહોંચ્યા. મામાના ઘરે પહોંચ્યા બાદ સાંજના સમયે સત્યમે બાથરૂમમાં પડેલી ફિનાઈલ ગટગટાવી અને તેની જાણ મામા અને તેના ભાઈને કરતા તેઓ સત્યમને લઈને તાત્કાલિક તળાજા સદવિચાર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવ્યા હતા હાલ તેની હાલત સ્થિર છે.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પાંચ મહિના પહેલા મહુવા પોલીસ સ્ટેશનમાં મિલન શિયાળ, રવિ પરમાર, અમિત સાખટ, નિખિલ ભાલીયા અને તુષાર ઢાપા નામના પાંચ શખ્સ વિરુદ્ધ એટ્રોસિટીની ફરિયાદ કરી હોય જેની દાજ રાખીને યુવાન ઉપર હુમલો અને ધમકી આપી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો કે એક એટ્રોસિટીની ફરિયાદની દાજમાં મારવાની કોશિશ અને ધમકી બાદ હવે બીજી એટ્રોસિટી મિલન શિયાળ અને રવિ પરમાર સામે મહુવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવા પામી છે. જો કે યુવાન મહુવાના પારેખ આર્ટસ અને સાયન્સ કોલેજમાં બી એના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છે.