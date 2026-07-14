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ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા', પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા બોરતળાવમાં ઠલવાયું ગંદુ પાણી

ભાવનગરના છેવાડાના વિસ્તાર સીદસરમાં ઘરના આંગણાની બહાર જ વરસાદનું પાણી વહેતું હોય તેમ ગટરનું પાણી છેલ્લા 15 દિવસથી વહી રહ્યું છે.

ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા'
ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા' (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 9:43 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. શહેરના છેવાડે આવેલા અને પાંચ વર્ષ પહેલાં જ ભળેલા સીદસર ગામના વિશ્રામવાડી વિસ્તારમાં છેલ્લા 15 દિવસથી ગટરના પાણી નદીની જેમ રસ્તાઓ પર વહી રહ્યા છે. સ્થાનિકો નર્કાગાર જેવી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર બન્યા છે, એટલું જ નહીં હજારો લીટર દૂષિત પાણી શહેરની 20 ટકા વસ્તીને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા ઐતિહાસિક 'બોરતળાવ'માં ઠલવાઇ રહ્યું છે જેને કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળવાની ભીતિ સેવાઇ રહી છે.

ભાવનગરમાં ઘરઆંગણે વહી 'ગટરગંગા'

ભાવનગરના છેવાડાના વિસ્તાર સીદસરમાં ઘરના આંગણાની બહાર જ વરસાદનું પાણી વહેતું હોય તેમ ગટરનું પાણી છેલ્લા 15 દિવસથી વહી રહ્યું છે. રોજ સવાર અને સાંજ ઉભરાતી અને ઘરના આંગણેથી ગટરગંગા વહી રહી છે. શહેરમાં 20 ટકા પીવાનું પાણી જે બોરતળાવમાંથી લેવાય છે તેમાં આ ડ્રેનેજનું પાણી ઠલવાઇ રહ્યું છે જેને કારણે સ્થાનિકો ત્રસ્ત થયા છે અને આ ગટરનું પાણી પીવા મજબૂર બન્યા છે.

ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા' (ETV Bharat Gujarat)

સીદસર ગામમાં 15 દિવસથી સ્થાનિકો ત્રસ્ત

ભાવનગરમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષ પહેલા ભળેલું સિદસર ગામ શહેરનો ભાગ બની ગયો છે ત્યારે સીદસરના વિશ્રામવાડી વિસ્તારમાં ગટર ઉભરાવાની સમસ્યા છેલ્લા 15 દિવસથી છે. સ્થાનિક રમાબેને જણાવ્યું હતું કે, આ મેલડીમાંના મંદિર આગળનું જૂનું ગામ કહેવાય છે. આ ઘર પાસે ગટરનું પાણી આવે છે, અમારે બાળકોને નિશાળ મૂકવા જવા કેમ? રીક્ષા અહીં આવીને ઉભી રહે છે તો શું કરવું ? અત્યારે ઘરમાં પણ મચ્છર કરડે છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી (ETV Bharat Gujarat)

બોરતળાવમાં ઠલવાયુ હજારો લીટર પાણી

સીદસરમાં જ્યાં ગટર ઉભરાય છે તેની પાછળના ભાગે બોરતળાવ આવેલું છે.સવાર અને સાંજે નીકળતું હજારો લિટર પાણી તેમાં જઈ રહ્યું છે. સ્થાનિક લલ્લુભાઈ બેલડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, 15થી 20 દિવસથી પાણી નીકળે છે. એટલું નહીં પણ આ પાણી પીવાનું પાણી બોરતળાવમાં ભળે છે. આ અધિકારીઓને કોઈ નીતિ નિયમ નથી. આ લોકોને મહિનો પૂરો થાય એટલે પગાર મળી જાય. કોઈ નીતિ નિયમ રહ્યો નથી.

પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા બોરતળાવમાં ઠલવાયું ગંદુ પાણી
પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા બોરતળાવમાં ઠલવાયું ગંદુ પાણી (ETV Bharat Gujarat)

સીદસર ગામમાં ડ્રેનેજ ઉભરાવાની સમસ્યાને લઈને યોજના વિભાગના અધિકારીએ એ.સી પઢસાળાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં સીદસર વિશ્રામવાડીમાં ગટરની સમસ્યાની ફરિયાદ આવી છે. ઇસ્કોન ઇલેવન પાસે ડ્રેનેજનું કામ ચાલુ છે તેમાં 15 વર્ષ જૂની બાડાની લાઈન હતી તેમાં 1000 ડાયામીટરની લાઈન નાખવાનું કામ ચાલુ હતું પરંતુ વરસાદ આવવાને કારણે ભેખડ પડવાથી માટી લાઈનમાં જતા રહેતા ચોકપ થઈ ગઈ હતી. માટી કાઢી લેવામાં આવી છે અને લાઇનનું જોડાણ હવે કરી કામ પૂરું કરવામાં આવશે.

ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા' વહેતી જોવા મળે છે
ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા' વહેતી જોવા મળે છે (ETV Bharat Gujarat)

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TAGGED:

BHAVNAGAR LIFELINE IN DANGER SEWAGE
POLLUTES BORTALAV
BHAVNAGAR WATER PROBLEM
BHAVNAGAR LIFELINE IN DANGER SEWAGE

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