કારમાં બમ્પર નીચે બનાવ્યું હતું ચોરખાનું, ભાવનગર LCBની ટીમે 576 દારૂની બોટલનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો
ઈકો કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો દારૂનો મોટો જથ્થો ભાવનગર LCB પોલીસની ટીમને હાથ લાગ્યો છે, પોલીસે એક યુવકની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : May 18, 2026 at 1:20 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાંથી છાશવારે પોલીસ દ્વારા દારૂ ઝડપી પાડવામાં આવે છે. ત્યારે આ ક્રમમાં ભાવનગર LCB પોલીસની ટીમને વધુ એક સફળતા હાથ લાગી છે.
ભાવનગર LCBની ટીમ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન સિહોર તાલુકામાંથી કારમાં સંતાડીને લાવવામાં આવતો દારૂ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે, તેમજ 21 વર્ષીય એક યુવકની અટકાયત કરી છે. ઝડપાયેલો યુવક મૂળ પાલીતાણાનો રહેવાસી છે અને તેનું નામ સમીર સલીમભાઈ કલાણીયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ભાવનગર LCB પોલીસની ટીમ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમીના આધારે ટીમે સિંહોર રેલવે ફાટકથી આગળ પઢિયાર ફર્નિચરની સામે જાહેર રસ્તા ઉપર ઉભેલી ઇકો કારની તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને કારમાં બનાવેલા ચોર ખાનામાંથી 576 દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. પોલીસે ઝડપેલી દારૂની બોટલો બધી જ મધ્યપ્રદેશ ઓન્લી લખેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આમ ભાવનગર LCB પોલીસને 1,03,680 રૂપિયાનો દારૂ હાથ લાગ્યો છે, પોલીસેે કુલ 3,28,680નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. કારમાં બમ્પર નીચે બનાવેલા ચોર ખાનામાંથી પોલીસે દારૂ શોધી કાઢ્યો હતો. પોલીસે નટ બોલ્ટ ખોલીને તપાસ કરતા દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. કારમાં બનાવલેલા ચોર ખાનમાંથી પ્લાસ્ટિકની દારૂની બોટલોનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
હાલ તો પોલીસે ભાવનગર LCB પોલીસે ઇકો કારના ચાલક સમીર સલીમભાઈ કલાણીયા નામના 21 વર્ષીય યુવકની દારૂના જથ્થા સાથે અટકાયત કરી છે. ઝડપાયેલો યુવક મૂળ પાલીતાણાનો રહેવાસી છે અને તેની સામે આગળ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.