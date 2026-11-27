ભાવનગર: ભાડાના મકાનમાંથી ₹2.86 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, એક શખ્સની ધરપકડ, મુખ્ય આરોપી ફરાર
ભાવનગરમાં ભાડાના મકાનમાંથી ₹2.86 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, એલસીબીની રેડમાં 2064 બોટલ વિદેશી દારૂ મળ્યો.
Published : November 27, 2026 at 9:09 PM IST
ભાવનગર: LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીને પગલે ભાડે મકાન રાખીને દારૂ રાખવામાં આવેલા જથ્થાને ઝડપી લીધો હતો. LCB પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ સાથે એક શખ્સને ઝડપી લઈને ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે રાજા રામના અવેડા પાસે ખાચામાં રહેતા અર્જુન રણજીતભાઈ મકવાણા નામનો શખ્સ ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલા શ્રીનાથજીનગર 2માં ભાવભાવેશ્વર મહાદેવના મંદિર પાસે પ્લોટ નંબર 289 અને 290 પ્લોટવાળા મકાનને ભાડે રાખીને ત્યાં બનાવટી વિદેશી દારૂનું વેચાણ કરે છે. તેથી સ્થળ ઉપર જઈને પોલીસે તપાસ કરતા દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
સ્થળ ઉપરથી દારૂ કેટલો ઝડપાયો
ભાવનગરની LCB પોલીસે બાતમીવાળા મકાન ઉપર રેડ કરી ત્યારે સ્થળ ઉપરથી પોલીસને 180 એમ.એલ પ્લાસ્ટિકની સીલપેક બોટલ 1392 મળી આવી હતી. જેની કિંમત 1,94,880 ગણવામાં આવી છે. જ્યારે 180 ML પ્લાસ્ટિકની સીલપેક બોટલ, બીજી 672 બોટલ મળી આવી છે, જેની કિંમત 90,720 ગણવામાં આવી છે. આ સાથે એક કીપેડવાળો મોબાઈલ મળીને કુલ 2,86,100નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે.
કોણ ઝડપાયું અને કોણ બાકી
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ભરતનગરના શ્રીનાથજીનગર 2માં ભાવભાવેશ્વર મંદિર પાસે પ્લોટ નંબર 289/90માં રેડ કરી ત્યારે સ્થળ ઉપરથી પોલીસે રાહુલ ભુપતભાઈ જેઠવા, અખિલેશ સોસાયટીના રહેવાસીને ઝડપી લીધો હતો. જ્યારે આ દારૂનો ધંધો કરનાર અર્જુન રણજીતભાઈ મકવાણાને ઝડપવાનો બાકી છે. પોલીસે ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
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