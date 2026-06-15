ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ભારત-પાક વિમેન્સ ક્રિકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતો શખ્સ ઝડપાયો, પોલીસે બે સામે નોંધી ફરીયાદ

ભાવનગર LCB પોલીસે બાતમીના પગલે જાહેરમાં મોબાઈલમાં સટ્ટો રમાડતા એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે . કાળિયાબીડ વિસ્તારમાંથી શખ્સ ઝડપાયો હતો.

ક્રિકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતો શખ્સ ઝડપાયો
ક્રિકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતો શખ્સ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 9:43 AM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ક્રિકેટ ઉપર સટ્ટો રમતા સટ્ટોડિયાઓને અવાર-નવાર પોલીસ દ્વારા ઝડપવામાં પણ આવતા હોય છે. જો કે અત્યાર સુધી મેન્સ ક્રિકેટ ઉપર સટ્ટો રમાતો હોય છે. પરંતુ હવે વુમેન્સ ક્રિકેટની મેચ ઉપર પણ સટ્ટો રમાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ભાવનગર શહેરમાં એલસીબી પોલીસે ભારત પાકિસ્તાન વુમેન્સ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતા શખ્સને ઝડપી લીધો છે.

વિમેન્સ ક્રિકેટ ઉપર સટ્ટો

ભાવનગર LCBની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, ભાવનગર શહેરના વિસ્તારમાં આવેલા રામેશ્વર મહાદેવના મંદિર પાસે એક શખ્સ જાહેરમાં રસ્તા ઉપર ઉભો રહીને ઓનલાઈન ક્રિકેટનો સટ્ટો રમાડી રહ્યો છે. ભારત પાકિસ્તાન વીમેન્સની ચાલતી લીગમાં શખ્સ સટ્ટો રમાડતો હોય જેને પગલે સ્થળ ઉપર પહોંચીને બાતમીવાળી જગ્યાએ થી શખ્સને ઓનલાઈન સટ્ટો રમાડતા પોલીસે રંગે હાથ ઝડપી લીધો હતો.

ઇન્ડિયા વુમન V/S પાકિસ્તાન વુમન ક્રિકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો

ભાવનગર LCB પોલીસે કાળિયાબીડમાં જાહેર રસ્તા ઉપર થી નરેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે એનજી ગિરવાનસિંહ ગોહિલ વરતેજવાળાની ગ્રે કલરના એપલ ફોન 15 પ્રો મેક્સ મોબાઇલમાં એક ટેબમાં વેબસાઈટમાં ઇન્ડિયા વુમન V/S પાકિસ્તાન વુમન ક્રિકેટ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતા ઝડપી લીધો હતો. પોલીસને મોબાઈલ સ્ક્રીનમાં બેલેન્સ 4,98,00.87 પૈસા જોવા મળ્યું હતું. આ સાથે 1000ના બે સોદા થયેલા પણ જોવા મળ્યા હતા. જેમાં Gpl145 યુઝર આઇડી હતું.

સટ્ટામાં અમદાવાદના શખ્સો પણ સામેલ

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે નરેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે એનજી ગિરવાનસિંહ ગોહિલને મોબાઈલ સહિત કુલ 35,000ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે આ ગુનામાં સામેલ અમદાવાદના રાજુ પટેલ નામનો પણ શખ્સ હોય જેથી બંને વિરુદ્ધ નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે. મેન્સ ક્રિકેટ બાદ હવે વુમન્સ ક્રિકેટની પણ વધતી લોકપ્રિયતાને લઈને સટોડીયાઓ તેમાં પણ સટ્ટો રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. જો કે હાલ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

  1. IND W BEAT PAK W: ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપની જીત સાથે શરૂઆત કરી, પાકિસ્તાનને 64 રને હરાવ્યું
  2. ભારત સરકારે 300થી વધુ ગેરકાયદેસર ગેમ્બલિંગ અને સટ્ટાબાજી એપ્સને બ્લૉક કરી, સખત સજાની જોગવાઈ
Last Updated : June 15, 2026 at 9:50 AM IST

TAGGED:

BHAVNAGAR LCB POLICE
GUJARAT POLICE
INDIA PAK WOMENS CRICKET MATCH
ક્રિકેટ મેચ પર સટ્ટો
BETTING ON CRICKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.