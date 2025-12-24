ભાવનગરની LCB પોલીસે સોનગઢ અને અમદાવાદમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો, 2 પુરૂષ સાથે 1 મહિલાને ઝડપી
ભાવનગરની LCBએ સોનગઢ અને અમદાવાદમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે અને આ મામલે બે પુરુષ અને એક મહિલાને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડ્યા છે.
Published : December 24, 2025 at 7:19 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન સોનગઢ અને અમદાવાદમાં થયેલી ચોરીના બનાવમાં ત્રણ શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. ઝડપાયેલા બે પુરુષ અને એક મહિલાની ચોરીમાં સંડોવણી સામે આવી છે અને બંને ચોરીને લઈને એલસીબી પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર શહેરની LCB પોલીસ જિલ્લામાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે સોનગઢ જીથરી રોડ ઉપર આવેલી તોરણ હોટલ પાસે અગાઉ ચોરીના ગુનામાં પકડાયેલો વિનોદ ઉર્ફે ઇગુડો, હિરુંબેન ગુમાનભાઈ અને કિશન ઉર્ફે મૂંગો મોટરસાયકલ લઈને ઊભા હતા. જેમની પાસે સોનાના દાગીના તથા રોકડ રકમ કે જે છળકપટ અથવા ચોરીથી મેળવ્યા હોવાની શંકાના પગલે પોલીસે તેમની પુછપરછ કરી હતી.
પુછપરછમાં ખુલ્યો ચોરીનો ભેદ
પોલીસની પુછપરછ ખુલ્યું હતું કે ’આજથી આશરે દસેક દિવસ પહેલાં વિનોદ ઉર્ફે ઇગુડો શિહોર,સોનગઢ વિસ્તારમાં તેના સાઢુનું મોટર સાયકલ લઇને આંટા મારતો હતો. ત્યારે સોનગઢ કહાનવાડી વિસ્તારમાંથી બપોરના સમયે બંધ મકાનમાંથી સોનાના દાગીના તથા રોકડ રકમની ચોરી કરી હતી. ત્યાર બાદ પાંચ-છ દિવસ રહીને તેણે તથા કિશન ઉર્ફે મૂંગાએ અમદાવાદ, સોલા હોસ્પિટલ પાસે એકાદ-બે કિલોમીટરમાં આવેલા એક બંધ મકાનમાંથી પણ ચોરી કરી હતી.
ચોરીનો મુદ્દામાલ આ રીતે કર્યો સગેવગે
બંને ચોરીની પૈકી સોનગઢમાં કરેલ ચોરીના સોનાના દાગીના તથા અમદાવાદની ચોરીમાં મળેલ રૂદ્દાક્ષની માળા, ઘડિયાળ તેની સગી માસી અને કુટુંબી સાસુ હિરુબેનને વેચવા માટે અને સોનગઢ ચોરીના 28000 સાચવવા માટે આપતાં હિરૂબેને આ સોનગઢની ચોરીમાં મળેલા સોનાના દાગીના તથા અમદાવાદની ચોરીની રૂદ્દાક્ષની માળા અને ઘડિયાળ તેના ઓળખીતા કલ્પેશ ઉર્ફે ભલો કાનજીભાઇ ચારોલીયા પાલીતાણાવાળાને વેચવા માટે આપેલા.
અમદાવાદ અને સોનગઢમાં આપ્યો ચોરીને અંજામ
જે સોનગઢ ચોરીમાં મળેલા દાગીના કલ્પેશ ઉર્ફે ભલાએ તેના ઘરે ઓગાળીને સોનાનો ઢાળીયો બનાવી આપેલ હોવાનું અને તેની પાસેથી મળી આવેલ રોકડ રકમ અમદાવાદમા ચોરી કરેલી તેમાં મળેલા હોવાનું અને કિશન ઉર્ફે મૂંગાએ પણ તેની પાસેથી મળી આવેલી રોકડ 50,000 રૂપિયા અમદાવાદ ચોરીમાં ભાગમાં આવેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આથી એલસીબીએ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી આગળની વધુ કાર્યવાહી થવા માટે સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપવામાં આવેલા છે. આ અંગે અમદાવાદ શહેર, સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસે મુદ્દામાલ બે શખ્સોને ઝડપી કરી કાર્યવાહી
LCB પોલીસે વિનોદ ઉર્ફે ઇગુડો ઉર્ફે ગોવિંદ ઉર્ફે મૂંગો ધીરુભાઈ સરવૈયા 20 વર્ષીય ધંધો શાકભાજી ગુંદાળા વિસ્તાર ખાખરીયા ગામના પાટીયા પાસે સિહોરવાળાને અને કિશન ઉર્ફે મૂંગો મુકેશભાઈ પરમાર 19 વર્ષીય ધંધો મજૂરી પાલીતાણાવાળાને ઝડપી લીધા છે.જ્યારે હીરૂબેનને સમજણ આપીને હાજર થવા કહ્યું હતું. પોલીસે રોકડ 1,42,000, હોન્ડા સાઈન બાઈક સહિત સોનાના ઘરેણા, મોબાઈલ મળીને કુલ 11,71,600 ના મુદ્દામાલ સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી આપ્યા છે. જ્યારે અમદાવાદ સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી હતી.