રાજસ્થાનના સાંચોરથી ભાવનગર સુધીની દારૂની મોટી ખેપ, લાખોના મુદ્દામાલ સાથે LCBએ શખ્સને દબોચ્યો

રાજસ્થાનના સાંચોરથી સ્કોર્પિયો કારમાં દારૂ ભરીને ભાવનગરમાં ઉતારાયેલો દારૂનો મસમોટો જથ્થો LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.

రాజస్థాన్ నుండి తెచ్చిన మద్యం పట్టుబడింది (Etv Bharat Gujarat)
Published : May 5, 2026 at 12:14 PM IST

ભાવનગર: LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે રાજસ્થાનથી દારૂ ભરેલી કાર શહેરના એક વિસ્તારમાં આવી રહી છે. દારૂ લાવનાર અને દારૂ ઉતારનાર બંને શખ્સો તેના ઘરે હાજર છે, જેને પગલે સ્થળ ઉપર રેડ કરતા દારૂ સહિત જેના ઘરે દારૂ ઉતારવામાં આવ્યો હતો તે શખ્સ ઝડપાઈ ગયો હતો. પોલીસે લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રાજસ્થાનના સાંચોરથી ભાવનગર દારૂની હેરાફેરી

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, ભાવનગર શહેરમાં તરસમિયા રોડ ઉપર શિવસાગર સોસાયટીમાં રહેતા નિલેશ ઉર્ફે ભૂરો બારોટના ઘરે સાંચોર થી કાળા કલરની સ્કોર્પિયો વિદેશી દારૂ ભરીને લાવવામાં આવી છે. ત્યાં દારૂ લાવનાર અને નિલેશ બંને હાજર છે. આથી એલસીબી પોલીસે સ્થળ ઉપર રેડ કરતા નિલેશ ઝડપાઈ ગયો હતો અને ત્યાંથી લાખો રૂપિયાનો દારૂ પણ પોલીસના હાથે લાગ્યો હતો. જોકે, દારૂ મોકલનાર રાજસ્થાનનો શખ્સ પોલીસ પકડથી દૂર છે.

ભાવનગર LCBની સતર્કતાથી ઝડપાયો દારૂનો મોટો જથ્થો

ભાવનગર LCB પોલીસે નિલેશના ઘરે રેડ કરી, ત્યારે પોલીસને નાની-મોટી 2172 જેટલી દારૂની બોટલ અને 408 બીયરના ટીન મળી આવ્યા હતા. પોલીસે કુલ 3,51,762 રૂપિયાનો દારૂ કબ્જે લીધો હતો. ત્યારે આ સાથે પોલીસે નિલેશની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસે મોબાઈલ સ્કોર્પિયો કાર સહિત કુલ મુદ્દામાલ 13,56,762 નો કબ્જે લીધો છે અને ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર LCB પોલીસ શિવસાગર સોસાયટીમાં રહેતા નિલેશ ઉર્ફે ભૂરો કિશોરભાઈ બારોટને તેના ઘરેથી જ ઝડપી પાડ્યો હતો. જ્યારે રાજસ્થાનના સાંચોર થી દારૂ મોકલનાર અને મૂળ સાંચોરના રહેવાસી બંસી ઉર્ફે સુરેશ બીશ્નોઈને ઝડપવા તજવીજ હાથ ધરી છે. એલસીબી પોલીસે હાલ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં સમગ્ર મુદ્દામાલ સોંપીને બંને વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

