ભાવનગર જિલ્લામાંથી દારૂ ઝડપાવવાનો સિલસિલો યથાવત, 47 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો

ભાવનગર LCB પોલીસે મહુવા તાલુકામાંથી મસમોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 2:42 PM IST

1 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાંથી LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમીને પગલે મહુવા તાલુકામાંથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ચાલતા દારૂના કટીંગ સ્થળ ઉપર રેડ કરીને લાખોનો દારૂ ઝડપી લીધો છે. પોલીસે રેડ કરતા તમામ શખ્સો ફરાર થઈ ગયા છે. જોકે હાલ મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર LCB પોલીસ 18 તારીખના રોજ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નેસવડથી ભાણવડ ગામ વચ્ચે જવાના માર્ગ ઉપર આવેલા કોઠાવાળી ખોડીયારમાના મંદિર નજીક ભરત છગનભાઈ કનક નામના શખ્સ તેના માણસો મારફત દારૂનું કટીંગ કરી રહ્યા છે. આ દારૂનું કટીંગ બંધ બોડીના ટ્રકમાંથી કરવામાં આવનાર છે. જેથી એલસીબી પોલીસ સ્થળ ઉપર રેડ કરી હતી.

LCB પોલીસે કોઠાવાળા ખોડીયારમાના મંદિર પાસે રેડ કરી ત્યારે બંધ બોડીના ટ્રકમાં દારૂની થતી હેરાફેરી સમયે રેડ કરી દારૂની નાની મોટી બોટલ 6,552 અને બિયર ટીન 3096 મળીને કુલ 47,80,320 નો દારૂ ઝડપી લીધો હતો. જો કે ત્યારબાદ પોલીસે બે શખ્સોને પણ ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે દારૂ સહિત ટ્રક, સ્કૂટર મળીને કુલ 63,70,320 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈને મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.

ભાવનગર એલસીબીએ જ્યારે રેડ કરી ત્યારે ભરત છગનભાઈ કનક મહુવાનો રહેવાસી અને મૂર્તુજા અજગર અલી ચોકવાલા મહુવાના રહેવાસી તેમજ ટ્રકનો ચાલક તથા અન્ય બે શખ્સો ફરાર થઈ ગયા હતા. જો કે તમામ સામે મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમા મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ધોરણસર ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

BHAVNAGAR LCB POLICE
BHAVNAGAR NEWS
LIQUOR SEIZED FROM MAHUVA
BHAVNAGAR CRIME NEWS
LIQUOR SEIZE

