કારમાં દારૂની હેરાફેરી, ભાવનગરમાં પ્રવેશતા જ બે આરોપીને પોલીસે દબોચી લીધા

ભાવનગરમાંથી દારૂ ઝડપાવાનો સિલસિલો યથાવત છે, ત્યારે એલસીબી પોલીસે ફરી એક વખત લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ સાથે 2 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 8:00 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં દિવાળી બાદ પણ વિદેશી દારૂ ઘુસાડવાના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યાં છે. ત્યારે ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે બાતમીના પગલે શહેરના પ્રવેશ દ્વારથી પ્રવેશ કરતાની સાથે જ એક કાર અને બે શખ્સોને દારૂ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતાં.

ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે, નારી ગામ તરફથી એક મારુતિ અર્ટીગા કાર દારૂ ભરીને ભાવનગરમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. જેને પગલે ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ શહેરમાં આવેલા માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે વોચમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. પોલીસ વોચમા હતી તે દરમિયાન બાતમી વાળી કાર આવતા ઉભી રાખીને તેની તપાસ કરી હતી.

કારમાંથી ઝડપાયો દારૂ

ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે આ કારને ઉભી રાખતા તેમાં સવાર બે લોકોને પૂછપરછ હાથ ધરી કારની તપાસ કરી હતી. કારની તપાસ કરતા જ પોલીસના હાથમાં 768 વ્હિસ્કીની બોટલ જેની કિંમત 2 લાખ 39 હજાર 616 રૂપિયા તેમજ અન્ય વિસ્કી 96 બોટલ દારૂની મળી આવી હતી. પોલીસે દારૂ સહિત કાર, મોબાઈલ એમ મળીને કુલ 6,68,816 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો.

બે શખ્સો સામે કાર્યવાહી

દારૂ સાથે કારમાં સવાર 36 વર્ષીય આરોપી અમર ઉર્ફે ખાજલી મહેન્દ્રભાઈ રૂપડા કે જે વ્યવસાયે ડ્રાઇવિંગ અને મૂળ સુરતના અડાજણ વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું ખુલ્યું છે. જ્યારે અન્ય આરોપી 25 વર્ષીય હર્ષિલ ઉર્ફે ભૂરો ઉર્ફે ગલ્લો અરવિંદભાઈ દવે કે જે ભાવનગરના રહેવાસી હોવાનું જણાયું છે. બંને આરોપીને ઝડપીને તેમની વિરૂદ્ધ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.

