ભાવનગરમાંથી બે તસ્કર ઝડપાયા, સોના-ચાંદીના દાગીના સહિત 5 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત
ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન જેલ ગ્રાઉન્ડ પાસેથી બે તસ્કરોને ઝડપી લીધા હતા, પોલીસની પુછપરછમાં તેમણે બે ચોરી કરી હોવાની કબુલાત આપી હતી.
Published : November 15, 2025 at 1:27 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બે શંકાસ્પદ જણાતા બે શખ્સ બોલાવીને પુછપરછ કરતા અઠવાડિયા પહેલા થયેલી ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. પોલીસે બંને પાસેથી મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું બન્યો હતો બનાવ શહેરમાં
ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે બે અજાણ્યા શખ્સો જેલ ગ્રાઉન્ડ પાસે સરકારી ક્વાટર્સની બાજુમાં લીમડાના ઝાડ નીચે બેઠા છે, અને તેની પાસે સોના ચાંદીની ચીજ વસ્તુઓ છે. બાતમીના પગલે પોલીસ સ્થળ ઉપર પહોંચીને બંનેને ઝડપી લીધા હતાં. પોલીસને તેમની પાસેથી આ ચીજ વસ્તુઓના આધાર પુરાવા માંગતા તે આપવામાં તેઓ અસમર્થ રહ્યા હતા. જેથી પોલીસે ધોરણસર પુછપરછ કર્યા બાદ કાર્યવાહી કરી હતી.
શખ્સોએ ચોરીની કરી કબુલાત
એલસીબી પોલીસે પકડેલા બંને શખ્સોની પુછપરછ કરતા તેમણે કબુલાત આપી હતી કે, તેમણે 6-7 દિવસ પહેલા બપોરના 11 થી 12 કલાકની વચ્ચે કાળીયાબીડ વિસ્તારમાં આવેલા એક બંધ મકાનમાંથી તેમણે ચોરી કરી હતી. આરોપીઓ મકાનમાં પાછળના રસોડાનો દરવાજો તોડીને તેમાં પ્રવેશ કરી, રૂમમાં કબાટની તિજોરીને તોડીને સોના-ચાંદીની લગડીઓ, દાગીના અને રોકડની ચોરી કરી હોવાનું પોલીસને જણાવ્યું હતું.
મુદ્દામાલ બીજાને આપ્યો વેચવા
એલસીબીએ વધુ પૂછપરછ કરતા જીતુ ઉર્ફ જીત્યાએ આ ચોરીમાં મળેલી સોનાની લગડી નંગ ત્રણ, સોનાના ચેઇન 2, સોનાનો હાર એક, સોનાની વીંટી એક, સોનાની પોચી, ચાંદીની લગડીને વેચાણ કરવા અને રોકડ રૂપિયા તેના ભાઈ જેન્તીભાઈ ધીરુભાઈ સરવૈયા વઢવાણવાળાને આપ્યા હતા. આ સાથે છ મહિના પહેલા બપોરના અઢીથી ત્રણ કલાકની વચ્ચે કાળિયાબીડમાં સાગવાડીના વિક્ટોરીયાની દિવાલ પાસે પણ એક બંધ મકાનમાં ચોરી કરી હોવાની કબુલાત આપી હતી, જેમાંથી 25 હજાર રોકડા, સોનાની ચેઇન શિહોર રહેતા હીરુબેન ગુમાનભાઈ વેચવા આપી હતી.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ભાવનગરના દિનેશભાઈ કાનાભાઈ વાઘેલા અને સુરેન્દ્રનગરના જીતુ ઉર્ફે જીત્યાને ઝડપી લીધા છે, તેની પાસેથી સોના-ચાંદી દાગીના સહિત 5,70,910 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનને હવાલે કર્યા છે.