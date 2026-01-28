ભાવનગરના પીથલપુર ગામેથી દારૂ ઝડપાયો, LCBએ 2.40 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કર્યો કબજે
ભાવનગર જિલ્લામાંથી ફરી એક વાર વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે. LCB પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન એક રહેણાંક મકાનમાંથી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : January 28, 2026 at 9:43 AM IST
ભાવનગર: જિલ્લામાંથી સમયાંતરે લાખોનો દારૂ ઝડપાતો આવ્યો છે. ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી પોલીસને દારૂનો સારો એવો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમા હતી ત્યારે બાતમી મળતા દાઠા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પીથલપુર ગામેથી એક રહેણાંક મકાનમાંથી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે તળાજા તાલુકામાં આવેલા પીથલપુર ગામમાં પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા શખ્સના રહેણાંક મકાનની પાછળ આવેલી બંધ ઓરડીમાં અંગ્રેજી દારૂ હોવાની જાણ થતા સ્થળ પર પહોંચીને રેડ કરી હતી.
આ દરમિાયન પોલીસને 240 જેટલી દારૂની બોટલ હાથ લાગી હતી.જોકે, મકાન માલિક મળી આવ્યો ન હતો. પોલીસે કુલ મળીને 2,65,200નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
એલસીબી પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાતમીને આધારે રેડ કરવામાં આવી ત્યારે પીથલપુર ગામે રહેણાંકી મકાનના મલિક અલ્પેશ મનાભાઈ ભીલ પોતાના રહેણાકી મકાનમાં મળી આવ્યો નોહતો. પરંતુ દારૂ મળી આવ્યો હતા તેને જપ્ત કરીને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં અલ્પેશ મનાભાઈ ભીલ સામે ગુન્હો નોંધી તેને ઝડપી પાડવા માટેની કામગીરી હાથ ધરી છે.