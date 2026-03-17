તમારા વાહનમાં એન્જીન ઓઇલ પુરાવો તે અસલી છે ને? ભાવનગરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે ડુપ્લિકેટ ઓઇલનું કારખાનું ઝડપાયું

ભાવનગરમાંથી ડુપ્લિકેટ ઓઈલનું કારખાનું ઝડપાયું
Published : March 17, 2026 at 9:44 AM IST

ભાવનગર: તમારા વાહનમાં નાખવામાં આવતુ એન્જિન ઓઇલ અસલી છે કે કેમ? આ સવાલ એટલા માટે થાય છે કારણ કે ભાવનગર શહેરમાં એલસીબી પોલીસ દ્વારા બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે ઓઇલ વેચવાનો ગોરખધંધો ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે રેડ કરીને લુઝ ઓઇલ બનાવતા કારખાના સાથે બે શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.

પોલીસે પકડયું ડુપ્લિકેટ એન્જિન ઓઈલ
ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે ભાવનગર શહેરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના નામે લુઝ ઓઇલ પધરાવવાનો ગોરખધંધો ચાલી રહ્યો છે. જેને પગલે ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે પીપર ચોક સામે કુંભારવાડામાં આવેલા સ્થળ ઉપર રેડ કરી હતી. જ્યાંથી પોલીસને કઈ રીતે બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના સ્ટીકર લગાવીને લુઝ ઓઇલ લોકોને પધરાવવામાં આવી રહ્યું છે તે ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ થયો હતો. જો કે સ્થળ ઉપર પોલીસે ત્યાર બાદ કાર્યવાહી ધોરણસર હાથ ધરી હતી.

કારખાનામાંથી બ્રાન્ડેડ કંપનીના સ્ટીકરમાં ખાલી બોટલો મળી
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ત્યારે સ્થળ ઉપર રેડ કરી ત્યારે ત્યાંથી કોફી કલરની પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણા વગરની ખાલી બોટલો 360 નંગ તેમજ કાળા કલરની પ્લાસ્ટિકની ઢાંકણા વગરની ખાલી બોટલો 892 નંગ જ્યારે સર્વો લખેલી પ્લાસ્ટિકની ઢાંકણા વગરની ખાલી બોટલો 80, બજાજ લખેલી પ્લાસ્ટિકની ઢાંકણા વગરની ખાલી બોટલ 385, સર્વો લખેલી અન્ય પ્લાસ્ટિકની ઢાંકણા વગરની બોટલ 144 સાથે અન્ય કંપનીઓના ખાલી ખોખા, ઢાંકણા વગેરે કંપનીઓની વસ્તુ મળીને 27 પ્રકારની ચીજો મળી આવી હતી. જેથી પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે.

પોલીસે બે શખ્સોને ઝડપી લીધા
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે સ્થળ ઉપરથી પોલીસને અમિત બચુભાઈ દવે તથા નિકુંજ શાંતિભાઈ બારૈયા ઝડપાઈ ગયા હતા. આ બંને બાનુબેનની વાડી શેરી નંબર 9 પ્લોટ નંબર 371 પીપર ચોક સામે કુંભારવાડામાં પોતાના પ્લોટમાં ગેરકાયદેસર રીતે લુઝ ઓઇલમાંથી બ્રાન્ડેડ કંપનીના ઓઇલ બનાવી વેચાણ કરતા હતા. જેથી એલસીબી પોલીસે કુલ 1,68,920 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે અને બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોપી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાવનગરમાંથી નશાકારક કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો, 1920 બોટલ સાથે એક શખ્સની અટકાયત
  2. ભાવનગર: રહેણાંકી સોસાયટીના મકાનમાંથી વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો જપ્ત; 756 બોટલો ઝડપાઈ, આરોપી ફરાર

