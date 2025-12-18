ETV Bharat / state

કારમાં બેસીને કિક્રેટ પર સટ્ટો રમતા 3 સટ્ટોડિયા ઝડપાયા , ભાવનગર LCB પોલીસની કાર્યવાહી

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે મહુવામાંથી ત્રણ યુવકોને જાહેરમાં કારમાં બેસીને સટ્ટો રમતા ઝડપી પાડ્યા છે.

Published : December 18, 2025 at 7:19 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે મહુવામાં ક્રિકેટ પર સટ્ટા રમતા લોકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતાં. પોલીસે ત્રણ શખ્સોને ઝડપી લીધા છે અને તેમની પાસેથી કુલ મુદ્દામાલ સાથે પકડીને મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં યોગી ફ્લેટની સામેની ખુલી જાહેર જગ્યામાં એક કારમાં બેઠેલા ત્રણ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતાં. તેમની પાસેથી મોબાઇલ ફોન મેળવી તેમાં ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી માસ્ટર આઇડીમાં લોગીન થઈ બીગબેચ લીંગ દ્વારા સાઇકલ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતા હોવાને પગલે રંગે હાથ ઝડપી લીધા હતા.

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ઝડપેલા 3 શખ્સોમાં ભવદીપસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા, કૃણાલ વિરેન્દ્રભાઈ ચૌધરી અને ધાર્મિક મહેન્દ્રભાઈ પરમારનો સમાવેશ થાય છે. જોકે આ સંદર્ભમાં ડોડીયા ઉર્ફે સાટીકને ઝડપવાનો બાકી છે.

પોલીસે ઝડપાયેલા ત્રણેય શખ્સો પાસેથી બે મોબાઇલ, 17000 રોકડ, કાર એક નોટબુક મળી કુલ 5,93,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

