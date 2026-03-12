બેંકમાં બાકોરું પાડ્યું, તેલની દુકાનમાં ચોરી કરી: ભાવનગરમાં 35 ચોરી કરનાર રીઢો ચોર ઝડપાયો
પકડાયેલો શખ્સ 35 પૈકી સૌથી વધુ ચોરી વડોદરા શહેરમાં કરી ચૂક્યો છે.
Published : March 12, 2026 at 2:14 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં એલસીબી પોલીસના હાથે 35 ચોરી કરનાર શખ્સ લાગી ગયો છે. પકડાયેલો શખ્સ 35 પૈકી સૌથી વધુ ચોરી વડોદરા શહેરમાં કરી ચૂક્યો છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં એક નિષ્ફળ ચોરીનો પ્રયાસ અને બીજી સફળ ચોરીના પ્રયાસમાં મેળવેલા પૈસાની સાથે એલસીબી પોલીસે શખ્સને ઝડપી લીધો છે. ભાવનગર શહેરમાં થોડા દિવસ પહેલા પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવેલી તેલની દુકાનમાં ચોરીની ઘટના બની હતી. પોલીસે હાલ શખ્સને ઝડપીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે શહેરના જેલ ગ્રાઉન્ડ પાસે આવેલા સરકારી ક્વાર્ટર પાસેના બાંકડા ઉપર અંકિત પાટણવડીયા વડોદરા જિલ્લાના સિનોર તાલુકાના સેગવા ગામનો રહેવાસી છે અને રોકડ નાણા સાથે બેઠો છે. જેને પગલે પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈને તેની પૂછપરછ કરતા તેની પાસે રહેલા નાણાના આધાર પુરાવા માંગતા તે જવાબ આપવામાં અસમર્થ રહ્યો હતો. જેના પગલે ચોરીના ભેદ ખુલ્યા હતા.
નાણા હતા પોલીસ સ્ટેશન સામેની તેલની દુકાનની ચોરીના
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે અંકિત પાટણવડીયાની પૂછપરછ કરતા તેને કબૂલાત આપી કે, ભાવનગર શહેરમાં બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનની સામેની આવેલી તેલની દુકાનમાં તેણે રાત્રી દરમિયાન પાછળ પાઇપથી ચડીને તેમાં પ્રવેશ કરી 4.62 લાખની રોકડ રકમની ચોરી કરી હતી. તે પૈકીના બાકીના પૈસા તેની માતાના બેન્ક ઓફ બરોડાના ખાતામાં 48,000 જમા હોવાનું કબુલ્યું હતું.
2022 બેંકને બનાવી હતી નિશાન પણ નિષ્ફળતા મળી
એલસીબી પોલીસના અંકિત પાટણવડીયાની વધુ પૂછપરછ કરતા તેલની દુકાને ચોરીનો ભેદ ખુલવાની સાથે વર્ષ 2022 માં શિહોર, બોરડી ગામે સસરા સાથે વાડીએ ભાગ રાખ્યો હતો. ત્યારે પૈસાની જરૂર હોવાથી સોનગઢ-રાજકોટ હાઇવે રોડ ઉપર આંબલા ગામ પાસે બેંકની પાછળ દિવાલ તોડીને તેમાં પ્રવેશ કરી સીસીટીવીના કેબલ કાપી લોકર તોડવાનો પ્રયત્ન કરેલો. પરંતુ લોકર તુટ્યું ન હતું. સાયરન વાગતા ડરના કારણે તે ભાગી છુટ્યો હતો.
35 ચોરીને મુદ્દામાલ સાથે સોંપ્યો શખ્સને
એલસીબી પોલીસે અંકિત પાટણ વડીયાની પૂછપરછ કરતા તેને 35 જેટલી ચોરી કરી હોવાની કબુલાત આપી હતી. જેમાં 32 જેટલી ચોરી વડોદરા જિલ્લાની છે. જ્યારે એક બોરસદ, એક આણંદ અને ભાવનગર જિલ્લાની ચોરીનો સમાવેશ થાય છે. એલસીબી પોલીસે હાલ 4.62 લાખના રોકડ મુદ્દામાલ સાથે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી માટે સોંપી આપ્યો છે.
