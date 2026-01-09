ETV Bharat / state

ભાવનગર: ચોરીની મૂર્તિઓ અને ગોળ વેચતા બે શાતિર ચોરોને LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યા, ₹1.44 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે

ભાવનગર LCB પોલીસને ગુજરાતના બે શહેરોમાં દુકાનોને ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરનારા શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે.

ભાવનગર: ચોરીની મૂર્તિઓ અને ગોળ વેચતા બે શાતિર ચોરોને LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યા
ભાવનગર: ચોરીની મૂર્તિઓ અને ગોળ વેચતા બે શાતિર ચોરોને LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 9, 2026 at 8:21 AM IST

ભાવનગર: જાહેર રસ્તા પરથી વસ્તુઓ ખરીદતા હો તો સાવધાન! તે ચોરીની તો નથી ને? આવું એટલા માટે કહેવું પડે કે રાત્રે દુકાનોને ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરી, ધોળા દિવસે વેપારી બનીને વસ્તુઓ વેચતા બે શાતિર ચોરને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. ધોળા દિવસે બંને ચોર વસ્તુઓ વેચતા પકડાયા હતા.

ભાવનગર LCB પોલીસને ગુજરાતના બે શહેરોમાં દુકાનોને ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરનારા શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. આ ચોરોને અંધારામાં તાળા તોડવાની આદત છે. બંને શખ્સો શહેરમાં વેપારીની જેમ વસ્તુઓ વેચતા જોવા મળ્યા હતા.

મૂર્તિઓ અને ગોળ વેચતા શખ્સો નીકળ્યા ચોર

ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે શહેરના કરચાલિયા પરા વિસ્તારમાં વેજીટેબલની પાછળ વાઘેલા રોડવેઝના ખાંચામાં રોડ પર લીલા-પીળા કલરની વુડનવાળી રિક્ષામાં મૂર્તિઓ અને ગોળ વેચી રહ્યા છે. આ વસ્તુઓ છળકપટ અથવા ચોરી કરીને લાવેલી હોવાની શંકાના આધારે LCB ટીમ સ્થળે પહોંચી અને પૂછપરછ હાત ધરી હતી.

રિક્ષામાંથી બંને શખ્સોની પૂછતાછમાં ભેદ ખુલ્યો

રિક્ષા લઈને ઊભેલા હસનબીન ઉર્ફે લાલો ઉર્ફે સદ્દામ ઇબ્રાહિમભાઈ જફાઈ (રાજકોટના રહેવાસી) અને ઇમરાન ઉર્ફે મમ્મો વાહાબભાઈ બકીલી (ભાવનગરના રહેવાસી)ની પૂછતાછમાં તેઓએ કબૂલાત કરી હતી કે:

  • 1/1/2026ના રોજ ભાવનગરની પીરછલ્લા શેરીમાં રોડ પર આવેલી સોલંકી બ્રાસ નામની દુકાનના તાળા તોડીને પિત્તળની મૂર્તિઓ અને કડીઓની ચોરી કરી હતી.
  • 2/1/2026ના રોજ રાજકોટના દાણાપીઠમાં નિમેષ કરિયાણાની દુકાનમાંથી તેલના ડબ્બાની ચોરી કરી હતી.
  • 4/1/2026ના રોજ રાજકોટના દાણાપીઠમાં જલારામ કરિયાણાની દુકાનમાંથી ગોળના ડબ્બાની ચોરી કરી હતી.

પોલીસે મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ કાર્યવાહી કરી

ભાવનગર LCB પોલીસે બંને આરોપીઓ – હસનબીન ઉર્ફે લાલો ઉર્ફે સદ્દામ ઇબ્રાહિમભાઈ જફાઈ અને ઇમરાન ઉર્ફે મમ્મો વાહાબભાઈ બકીલી –ની ધરપકડ કરી હતી. તેઓ પાસેથી મૂર્તિઓ, ગોળ, તેલના ડબ્બા અને રિક્ષા મળીને કુલ ₹1,44,250નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો. આ મુદ્દામાલ ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવ્યો છે અને રાજકોટ એ ડિવિઝન પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે.

આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી રાત્રે દુકાનોના તાળા તોડીને ચોરી કરવાની છે.

