મકાન માલિક બહારગામ ગયા અને કામવાળીએ સહયોગી સાથે મળીને ઘરમાં કર્યો હાથ ફેરો, ભાવનગરની ઘટના
ભાવનગરના માણેકવાડી વિસ્તારમાં એક ફ્લેટમાં થયેલી ચોરી મામલે 2 મહિલા અને એક પુરૂષ આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.
Published : January 22, 2026 at 8:03 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના માણેકવાડી વિસ્તારમાં ફ્લેટમાં થયેલા ચોરીના બનાવવામાં પોલીસે બે મહિલાઓ સહિત એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. જો કે આ સમગ્ર ચોરીને અંજામ આપતા પહેલા રેકી કરવામાં આવી હતી. ભોગ બનનારના ઘરમાં કામ કરતી કામવાળીએ સાથીઓ દ્વારા જ ચોરી કરી હોવાનું ખુલવા પામ્યું છે.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, ક્રેસન્ટ વિસ્તારમાં વનિતા વિશ્રામની પાછળના ભાગે ડોન ચોક તરફ જવાના માર્ગ ઉપર એકટીવા સ્કૂટર સાથે બે મહિલાઓ બુરખા પહેરેલી અને એક શખ્સ ઉભો છે, જેની પાસે સોના ચાંદીના દાગીના તથા રોકડ રકમ છે, તેઓ ચોરી અથવા છળકપટથી લાવ્યા છે. આથી બાતમી વાળી જગ્યાએ પહોંચતા પોલીસને બે મહિલાઓ અને પુરુષ મળી આવતા તેની પાસેનો મુદ્દામાલને લઈને પૂછતાછ કરતા તેઓ અસંતોષકારક જવાબ આપી ન શકતા તેમની વધુ પુછપરછ હાથ ધરી છે.
પુછપરછમાં ખુલ્યો ચોરીનો ભેદ
ભાવનગરના માણેકવાડી વિસ્તારમાં 15 દિવસ પહેલા ઇનાયા બિલ્ડિંગમાં રહેતા આસિફભાઇ ફતાણીના ઘરે આયશાબેન કામ કરવા જતા હતા. આસિફભાઈના ઘરે બે દિવસથી તેમના ફ્લેટની લાઈટો બંધ હોવાને પગલે રેકી કરવામાં આવી હતી.આથી આયશાબેન કને રૂકસારબેન બંને કાળા કલરના બુરખા પહેરીને ફ્લેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ફ્લેટની અગાસીમાંથી રૂકસારબેને સ્લાઇડર વાળી બારી ખોલી અંદર પ્રવેશીને દરવાજો ખોલ્યો હતો કારણ કે કબાટની ચાવી ક્યાં મૂકવામાં આવી છે તે કામવાળાબેન આશાબેનને ખબર હતી. આમ ઘરમાં પ્રવેશ કરીને સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ મેળવી લીધા હતા. જ્યારે તૌશીફે નીચે એકટીવા લઈને વોચમાં હતો. ત્યારબાદ વોરા બજારમાં ગુંજન જ્વેલર્સ દુકાને સોના ચાંદીના દાગીના 2,04,000માં વહેંચી દીધા હોવાની કબુલાત આપી હતી.
ત્રણેય આરોપી સામે કાર્યવાહી
LCB પોલીસે રીક્ષાચાલક તૌશીફ શમશીરભાઈ હમીદાણી, ઘરકામ કરતા રૂકસારબેન તૌશીફ શમશીરભાઈ હમીદાણી, આશાબેન તોફિકભાઈ હમીદાણી એમ બે મહિલા અને એક પુરૂષને ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી કુલ 5,53,500નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે અને આગળની તપાસ ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી છે.