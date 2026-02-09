ગટર સાફ કરવાના ટાંકામાં છુપાવ્યો હતો દારૂ, ભાવનગર LCBએ રાજસ્થાનના બે શખ્સને દબોચ્યા
બુટલેગરનો કીમિયો ચાલ્યો નહીં અને દારૂ ઝડપાઈ ગયો હતો. પોલીસે હાલ 2 રાજસ્થાનના શખ્સોને ઝડપીને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : February 9, 2026 at 1:38 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં દારૂ ઘૂસાડવા માટે બુટલેગરો દ્વારા નવા કિમીયા અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગર LCB પોલીસે ભાવનગર ધંધુકા હાઇવે ઉપર વલભીપુર નજીકથી એક પીકપ વાન ટાકાવાળું ઝડપી લીધું હતું. જેમાંથી પોલીસે મસ મોટો દારૂનો જથ્થો શોધી કાઢ્યો હતો. જો કે બુટલેગરનો કીમિયો ચાલ્યો નહીં અને દારૂ ઝડપાઈ ગયો હતો. પોલીસે હાલ 2 રાજસ્થાનના શખ્સોને ઝડપીને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર LCB દારૂ ક્યાંથી ઝડપાયો
ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે વલભીપુર હાઇવે ઉપર એક વલભીપુર તરફ પીકઅપ વાન ટાંકાવાળી આવી રહી છે. જેને પગલે એલસીબી પોલીસની વોચમાં વલભીપુર ચામુંડા હોટલ પાસે ગોઠવાઈ ગઈ હતી. પોલીસના બાતમી હતી કે GJ 08 AU 5706 નંબરની પિકપ ટાંકાવાળામાં દારૂ છે. જે બાતમી વાળી પિકપ આવતા તેને ઊભી રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
બનાસકાંઠા પાસિંગની પિકપ વાનના ટાંકામાં દારૂ
ભાવનગર એલસીબી પોલીસના બાતમી હતી કે પીકઅપ વાનમાં ટાંકો ફીટ કરેલો છે. જેના ઉપર ગટર સાફ કરવાનો ટાંકો લખવામાં આવેલું છે. ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષામાં લખેલા આ પીકપ વાન ટાંકામાં દારૂ છે. જેથી હાઇવે ઉપર પોલીસ બાતમી વાળી વાન આવતા તેમાં સવાર જગદીશ ઉદારામ રાજુરામ ચારણ અને હનુમાન ભગવાનારામ બીશ્નોઈ રાજસ્થાનવાળાઓને પૂછપરછ કરી ટાંકાની તલાસી લેતા તેમાંથી એક ચોરખાનું મળી આવ્યું હતું. જેમાંથી પોલીસને 3504 દારૂની બોટલ 10,32,192 કિંમતની મળી આવતા ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
5 સામે ગુન્હો નોંધી લીધો મુદ્દામાલ કબ્જે
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે પીકપ વાનમાં સવાર જગદીશ ઉદારામ, રાજુરામ ચારણ અને હનુમાન ભગવાનારામ બીશ્નોઈને ઝડપી લીધા બાદ વધુ ત્રણ શખ્સો વિકાસ માંગીવાલ બીશ્નોઈ, માંગીવાલ બીશ્નોઈ અને બાપુના નામે ઓળખાતો માણસ કુલ 5 સામે વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે. જો કે એલસીબી પોલીસે દારૂ, મોબાઈલ, લોખંડના પાના, પાનકાર્ડ, પીકઅપ ગાડી પાંચ લાખની કિંમતની મળીને કુલ 15,37,242નો મુદ્દામાલ સાથે આગળની કાર્યવાહી વલભીપુર પોલીસને સોંપી છે.
