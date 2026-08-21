ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ: અત્યાર સુધી આઠ લોકોના મોત, 25 સારવાર હેઠળ; કોંગ્રેસનું રાજ્યભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન
ભાવનગરમાં નકલી વિદેશી દારૂ પીવાથી અત્યાર સુધી આઠ લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 25 લોકો સારવાર હેઠળ છે.
Published : August 21, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 9:19 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં નકલી વિદેશી દારૂ પીવાથી અત્યાર સુધી આઠ લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 25 લોકો સારવાર હેઠળ છે. ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે અને ઠેર ઠેર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં પોલીસ સામે પણ એક્શન લેવામાં આવ્યું છે અને કેટલાક પોલીસ કર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસ દ્વારા ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડને લઇને રાજ્યવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આઠના મોત-25 સારવાર હેઠળ
ભાવનગરના SDM અક્ષર વ્યાસે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં 8 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 25 લોકો સારવાર હેઠળ છે.
વરતેજના PI સહિત પોલીસ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં 8 લોકોના મોત બાદ આ ઘટનાની તપાસ રાજ્યના પોલીસ વડાના આદેશથી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ને સોંપવામાં આવી છે. બેદરકારી બદલ LCB PI, વરતેજ PI સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
13 આરોપીઓને 10 દિવસના રિમાન્ડ
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ મામલે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યમાં પણ તપાસ લંબાવી છે. આ ઘટનામાં મુખ્ય આરોપી રઇશ સહિત 13 આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર થયા બાદ તેમણે મેડિકલ ચેકઅપ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ દારુ અંગેના છ ગુના નોંધાઇ ચુક્યા છે.
Bhavnagar, Gujarat: All 13 accused in the 'Latha' (spurious liquor) case have been granted 10-day police remand until August 31 by the court of Third Additional Judge Dharmesh Jani. The SMC is investigating the case, focusing on the source of methanol, liquor bottle stickers and… pic.twitter.com/j2sWywX0Ak— IANS (@ians_india) August 20, 2026
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડને લઇને રાજકારણ ગરમાયું
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડને લઇને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના રાજમાં દારૂબંધી કાયદાના લીરેલીરા ઉડી રહ્યા છે. રાજ્યમાં દરરોજ ટ્રકો ભરીને દારુ ઠલવાય છે. પોલીસ સ્ટેશનથી લઇને સરકાર સુધઈ દારૂના હપ્તાઓ જાય છે. આ સાથે જ અમિત ચાવડાએ હાઇકોર્ટના સિટિંગ જજના નેતૃત્ત્વમાં આ ઘટનાની SIT તપાસની માંગ કરી હતી.
બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા ભાવનગર સર ટી હોસ્પિટલમાં ભોગ બનનારા પીડિતોને મળ્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલિયાએ બોટાદ-બરવાળાના લઠ્ઠાકાંડને યાદ કરતા સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે,'ગુજરાતમાં અને ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડ થયો તે દુઃખની બાબત છે પણ એના કરતાં વધુ દુઃખની બાબત એ છે કે ત્રણ વર્ષ પહેલાં હું જ્યાં બેઠો છું ત્યાં જ અમે કહ્યું હતું આ સરકાર ભોગ લેશે. ત્યારે એ જ હોસ્પિટલ એ જ ખાટલા અને એ જ સ્થળે દર્દીઓ દાખલ છે.ગુજરાતમાં અલગ અલગ જિલ્લામાં લઠ્ઠાકાંડ થાય છે અને બહેનો વિધવાઓ બને છે.'
કેજરીવાલે પણ કર્યું ટ્વિટ
AAPના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલે પણ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર ટ્વિટ કરીને ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા હતા. કેજરીવાલે X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "સમગ્ર ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે અને અહીં નકલી દારૂથી લોકોના જીવ જઇ રહ્યા છે. વિચારો, છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ અહીં સરકાર ચલાવી રહી છે, તેનાથી વધુ શર્મનાક કંઇ હોઇ જ ના શકે. તેમણે ગુજરાતને ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધાનું કેન્દ્ર બનાવી દીધુ છે.
पूरे गुजरात में शराबबंदी है और यहीं पर नकली शराब से लोगों की जान जा रही है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 20, 2026
सोचिए, पिछले 30 साल से BJP यहां सरकार चला रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने गुजरात को अवैध शराब के धंधे का केंद्र बना दिया है। https://t.co/ZPs6okc3U6
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