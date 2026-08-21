ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ: ડાયાલિસિસ સફળ રહ્યા બાદ યુવાન ICU પહોંચે તે પહેલાં જ દમ તોડ્યો; 4 મહિનાના દીકરા અને 3 વર્ષની દીકરીએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી
ભાવનગરમાં કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા 35 વર્ષીય જયેશ ભટ્ટીનું લઠ્ઠાકાંડમાં અકાળે અવસાન થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
Published : August 21, 2026 at 10:55 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં નકલી દારૂને લીધે વધુ એક હસતા-રમતા પરિવારનો માળો વિખરાયો છે. શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા 35 વર્ષીય જયેશ ભટ્ટીનું લઠ્ઠાકાંડમાં અકાળે અવસાન થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસની પ્રક્રિયા સફળ રહી હોવા છતાં, તેમને ICUમાં શિફ્ટ કરતી વખતે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તેમણે દમ તોડી દીધો હતો. મૃતક પોતાના પાછળ 4 મહિનાનો નાનો દીકરો, 3 વર્ષની દીકરી અને પત્નીને વિલાપ કરતા છોડી ગયા છે.
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં 35 વર્ષીય યુવકનું મોત
ડુપ્લીકેટ દારૂકાંડમાં ભાવનગરના એક પરિવારનો માળો વિખરાઈ ગયો છે. ઘરનું ગુજરાન ચલાવતો શખ્સ પોતાના નાનકડા કુલ જેવા ભૂલકાઓને અલવિદા કહી ગયો છે. શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા શખ્સને નકલી દારૂએ ભરડામાં લઈને જીવ લઇ લીધો છે. મૃતકના બે સગા ભાઈઓ છે અને આ વચ્ચેનો ભાઈ અલવિદા કહીને ચાલ્યો ગયો છે.
ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારના ભગવતી સર્કલ નજીક રહેતા જયેશ જીતુભાઈ ભટ્ટીનું અવસાન થયું છે. 35 વર્ષના યુવાનનો ભોગ ડુપ્લીકેટ દારૂએ લઈ લીધો છે. ગુરુવારના રોજ તેની અંતિમ યાત્રા કાળિયાબીડથી નીકળીને સિંધુનગર સ્મશાન ખાતે પહોંચી હતી. સાથે સૌથી મોટો અને સૌથી નાનો ભાઈ અને સમાજના લોકોને કુટુંબના અગ્રણીઓ હતા.
સિંધુનગર ખાતે જયેશ જીતુભાઈ ભટ્ટીની અંતિમ ક્રિયા કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સમાજના અગ્રણી રાજુભાઈ પરમાર હાજર રહ્યા હતા. સમાજના અગ્રણીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે દુઃખદ ઘટના બની છે. સરકારને વિનંતી છે કે આની પાછળ જે હોય તેને પકડીને તરત કાર્યવાહી કરવામાં આવે, ઊંડી તપાસ કરીને પરિવાર વિખરાઇ ગયો છે, તેને ન્યાય મળે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર અને મુખ્યમંત્રીને અંગત રસ લેવા અને કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરીયે છીએ. મૃતકને ઘરમાં નાના દીકરો અને દીકરી છે.
મૃતકના ભાઈએ ઘટના વિશે શું કહ્યું?
મૃતક જયેશભાઈના બે ભાઈઓ છે, તેમાં સૌથી મોટા યોગેશભાઈ ભટ્ટી છે અને સૌથી નાનો હર્ષિતભાઈ ભટ્ટી છે. યોગેશભાઈ ભટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, લઠ્ઠાકાંડ જે બન્યો છે તેમાં મારો નાનો ભાઈ છે તેને ત્રણ વર્ષની દીકરી છે અને ચાર મહિનાનો દીકરો છે. મારી સરકારને વિનંતી છે કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સોમવારે તેને આ વસ્તુ લીધેલી હતી પણ અમને બુધવારે ખબર પડી કારણ કે તેને સવારમાં દેખાતું બંધ થઈ ગયું અને ચક્કર આવવા લાગ્યા. અમે તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસમાથી ICUમાં લઇ જતા હતા ત્યારે 10 મિનિટમાં જ તેનું મોત ગયું. ડાયાલિસિસ સફળ થઈ ગયું હતું.
જયેશભાઇની અંતિમ યાત્રામાં
જયેશભાઈના અંતિમ યાત્રામાં સ્મશાન ખાતે પરીવારમાંથી જાણવા મળ્યું હતું કે, તે સોમવારના રોજ કોઈ બુટલેગર પાસેથી દારૂ લાવ્યો હતો. જોકે પરિવારને તેનો ખ્યાલ નહોતો. પરંતુ જ્યારે સમાચાર જોયા અને તેને સોમવારે ઉઠતા આંખે દેખાવાનું બંધ થયું ત્યારબાદ સૌની ચિંતા વધી ગઈ હતી. હોસ્પિટલમાં તેમને વેન્ટિલેટર ઉપર રખાયા અને રાત થતાં તેઓ અવસાન પામ્યા હતા. તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળી અને 35 વર્ષીય યુવાનને પંચમહાભૂતમાં વિલીન કરવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: