ભાવનગરના કુંભારવાડા વોર્ડના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થતા કોંગ્રેસના આક્ષેપ, ચૂંટણી અધિકારીએ શું કારણ આપ્યું?
Published : April 14, 2026 at 3:09 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 2 કુંભારવાડામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભરનાર અરવિંદભાઈ પરમારનું ફોર્મ રદ કરવામાં આવતા કોંગ્રેસે કલેકટર સુધી રજૂઆત કરી હતી. આમ છતાં પણ ફોર્મ રદ થતા કોંગ્રેસે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. ત્યારે અધિકારીએ કાયદાકીય રીતે કાર્યવાહી કરી હોવાનું જણાવ્યું છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની કુંભારવાડા વોર્ડ ચૂંટણીને લઈને રજુ થયેલા ફોર્મમાં વિસંગતતાને પગલે ચૂંટણી અધિકારીએ પીઢ નેતા અરવિંદ ચતુરભાઈ પરમારનું ફોર્મ રદ કરતા કોંગ્રેસે કલેકટર સુધી રજૂઆત કરી હતી. આમ છતાં પણ ફોર્મ રદ કરવામાં આવતા કોંગ્રેસે ભાજપ સામે અને ચૂંટણી તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. જ્યારે ઉમેદવારે અગાઉ ચાર ચૂંટણી લડી હોય અને ફોર્મ ભર્યા હોય ત્યારે આ પ્રકારની તંત્રની કાર્યવાહીને લઈને મીલી ભગતની શંકા વ્યક્ત કરી છે.
ઉમેદવારે ખોટી રીતે ફોર્મ રદ કર્યાનો આક્ષેપ કર્યો
ફોર્મ ચકાસણીમાં દિવસના અંતે સંધ્યા ટાણે કુંભારવાડા વોર્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અરવિંદ ચતુરભાઈ પરમારનું ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભરનાર અરવિંદ ચતુરભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે આપણે જોવા જાવ તો મારા ફોર્મમાં એક પણ પ્રકારની ક્ષતિ નથી. મેં અગાઉ ચાર વખત ફોર્મ ભર્યા છે. હું અશિક્ષિત લોકોને પણ ફોર્મ ભરાવું છું. આ ફોર્મ જાણી જોઈને ટાર્ગેટ કરીને રદ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં કોઈએ વાંધો પણ લીધો નથી. માત્રને માત્ર ટાર્ગેટ બનાવવાની અને કુંભારવાડા વોર્ડમાં ભાજપ હારવાનો ભય હોવાને પગલે એકાદ બે ફોર્મ રદ થાય તેમ કરીને ડરાવવાનો પ્રયાસ છે.
કોંગ્રેસના વકીલ અને નેતાએ ભાજપની ક્ષતિ દર્શાવી
કોંગ્રેસના નેતા અને વકીલ કિશોરભાઈ કંટારીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે ભાજપના 52 ઉમેદવારના ફોર્મ જોવા જઈએ તો કોઈની પૂર્તિવાળા ફોર્મ નથી. કમલમમાંથી આદેશ આવ્યો હોય તેમ ભાજપના હિસાબે અધિકારી કામ કરતા હોય તેવું લાગે છે. કુંભારવાડામાં ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યું છે. હું આપની સમક્ષ પુરાવા રજૂ કરવા માંગુ છું કે પીરછલ્લા વોર્ડના ભાજપના ઉમેદવાર ઉષાબેન કિશનભાઇએ તેને ઉમેદવારી કરી હતી તેના ફોર્મમાં સજાના કોલમમાં કાંઈ લખવામાં આવ્યું નથી આ બાબતે અમે કહ્યું પણ હતું. તેને કોર્ટ દ્વારા એક વર્ષની સજા પણ કરવામાં આવેલી છે.
કયું કારણ રજૂ કરવામાં આવ્યું?
વોર્ડ નંબર એક, બે અને ત્રણના ચૂંટણી અધિકારી અક્ષર વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિર્ણય લીધો હતો તે વિગતવાર આપ્યો છે. વિસંગતતા હતી એટલે રદ કર્યું છે. ચૂંટણી અધિકારી તરીકે તેમના આક્ષેપને ફગાવી દઉં છું અને હું ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિષ્પક્ષ નિર્ણય હોય ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે પણ ફોર્મ રદ કરવાના લઈને ભાજપ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. કોંગ્રેસ આગામી દિવસોમાં હાઇકોર્ટ સુધી જશે આ મામલે તેમ જણાવ્યું હતું.
