ભાવનગરના ખેડૂતોને ડુંગળીએ રોવડાવ્યા, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને સરકાર પાસે કરી નિકાસની માંગ
ભાવનગર જિલ્લામાં શિયાળાના પ્રારંભમાં ડુંગળી પાકવાનું શરૂ થતા યાર્ડમાં આવક વધે છે. ત્યારે શરૂઆતમાં નીચા ભાવથી ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને નિકાસની મંગ કરી છે.
Published : November 18, 2025 at 5:46 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જીલ્લો સમગ્ર ગુજરાતમાં ડુંગળી પકવવાનું પીઠું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે શિયાળાની સાથે ડુંગળીને આવક પણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીના શરૂઆતમાં મળતા ભાવને લઈને ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડના સત્તાધીશો અને કેન્દ્ર સરકાર સામે પ્રહાર કર્યા છે.
ડુંગળીના ગગડી ગયેલા ભાવને લઈને ખેડૂતો પણ ચિંતામાં છે. જો કે હજુ શરૂઆત છે અને લાખો ગુણી ડુંગળીની આવક આગામી દિવસોમાં થવાની છે, ત્યારે ભાવ ચિંતામાં મુકે તે સ્વાભાવિક છે. શું કહે છે ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ અને માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન જાણીએ વિસ્તારથી...
ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને યાર્ડમાં ભાવ ગગડતા રોષ
ભાવનગર જિલ્લામાં ડુંગળીનું વાવેતર થાય છે, ત્યારે શિયાળાના પ્રારંભ થતાં જ ડુંગળીની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શરૂ થઈ જતી હોય છે. મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની આવક શરૂ થતાં જ ભાવ નીચા જોવા મળી રહ્યા છે.
જેને પગલે ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, મહુવામાં ખેડૂતો ડુંગળી લાલ લાવ્યા તેના ભાવ 50 થી 100 રૂપિયા આવ્યા છે, અત્યારે ખેડૂતોને ડુંગળી મોંઘા ભાવે સોંપેલી હોય છે. ખેડૂતોને એક વીઘે 65 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે. ખેડૂતને જે ઉતારો છે એ 25 થી 50 મણનો છે, એટલે 50 થી 100 રૂપિયા ભાવ છે. ડુંગળી અત્યારે ખેડૂતોને લાવી પણ પોસાતી નથી.
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોને ડુંગળીના ભાવ મળી રહ્યા નથી. વિદેશમાં અત્યારે ડુંગળીની ખૂબ માંગ છે. સરકાર બાંગ્લાદેશ મોકલે, પાકિસ્તાન મોકલે, શ્રીલંકા મોકલે ખેડૂતોને તેનાથી ઘણો ફાયદો થશે, પણ સરકારને તે કરવું નથી. માર્કેટિંગ યાર્ડ અને વેપારીઓની મિલીભગત કરીને ભાવ દબાવી રાખે છે તેને કડદો કહો કે લૂંટ કહો બધું ચાલે છે. જો આમાં સુધારો નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં આંદોલન કરીશું. - ભરતસિંહ વાળા, પ્રમુખ, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન
નિકાસ આપવા યાર્ડનું તંત્ર પણ સહમત
ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના નિકાસની માંગના મામલે માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન ગભરૂભાઈ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં લાલ ડુંગળીની આવક મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં થઈ રહી છે. જો કે રોજની 10,000 ગુણીને આવક યાર્ડમાં થઈ રહી છે.
આજે મંગળવારે સૌથી વધારે 10 થી 15000 ગુણીની આવક થઈ છે. જેમાં ભાવ 70 થી 100 રૂપિયા રહેવા પામ્યા છે. જ્યારે સફેદ ડુંગળી 200 થી 300 રૂપિયા વેચાઈ રહી છે. જો નિકાસ આપવામાં આવે તો ખેડૂતો માટે સારું છે હાલમાં તો ભાવ નીચા ગયેલા છે.