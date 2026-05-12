'...તો ઝાલમુરી શરૂ કરવાનો વારો આવે', PM મોદીની અપીલ પર ભાવનગરના સોની વેપારી-કારીગરોએ શું કહ્યું?

સોનાની વાત કરવામાં આવે તો વડાપ્રધાને કરેલી અપીલને ભાવનગરના સોની બજારમાં વેપારીઓ અને કારીગરોએ મિશ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 7:50 PM IST

ભાવનગર: દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેના ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ઊભી થયેલી ક્રૂડ ઓઇલની સમસ્યાને પગલે દેશવાસીઓને વિદેશી હુંડિયામણ બચાવવા માટે સોનુ ન ખરીદવા અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઓછો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. જો કે સોનાની વાત કરવામાં આવે તો વડાપ્રધાને કરેલી અપીલને ભાવનગરના સોની બજારમાં વેપારીઓ અને કારીગરોએ મિશ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.

ભાવનગર શહેરના વોરા બજારમાં આવેલી સોની બજારમાં દુકાન ધરાવતા વેપારી અશોકભાઈ પાટડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્રીએ હૈદરાબાદ ખાતે પેટ્રોલની બચત કરવી, ડીઝલની બચત કરવી અને સોનું ન ખરીદવા દેશહિત માટે અપીલ કરેલી છે. પણ તેની નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોઈએ તો આ વ્યવસાય સાથે ઓછામાં ઓછા સાત થી આઠ કરોડ લોકો દેશમાં સંકળાયેલા છે. જેને પગલે દરેક ઘર સુધી તેની અસર પડી શકે તેમ છે.

'વિકલ્પમાં જૂનું સોનું પ્રસંગમાં ઉપયોગમાં લે તે જરૂરી'
વર્ષોથી સોનીનો વ્યવસાય કરતા અશોકભાઈએ વધુ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રહિત પ્રથમ હોવાથી લોકો બને ત્યાં સુધી જુના સોના કે ઘરેણાં લાવે અને તેના નવા બનાવે તો વડાપ્રધાનની રાષ્ટ્રહિતની વાત સચવાઈ શકે તેમ છે. આ સમયે એવી રીતે સરકારે પ્રચાર કરવો જોઈએ. નેગેટિવ અસરની વાત કરીએ તો ઘણા બધા આ વ્યવસાયથી સંકળાયેલા છે જેના ચૂલા તેનાથી ચાલે છે. આથી એવું કરીએ કે બધા સચવાઈ જાય અને ધંધો ચાલે તેવો પ્રચાર કરવો જોઈએ. સોનું ન ખરીદવાની વાત કરી પણ સાથે આ વાત કરવી જોઈએ.

'વેપારીઓના મતે- લોકો જૂનું સોનું લોકો બહાર કાઢે'
ભાવનગર શહેરના સોની બજારમાં નાના-મોટા અનેક વેપારીઓ છે. ત્યારે સોની બજારમાં સુવર્ણકાર એસોસિએશનના પ્રમુખ સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. નિલેશભાઈ સુતરીયા જે સુવર્ણકાર એસોસિએશનના પ્રમુખ છે તેમને જણાવ્યું હતું કે, બે દિવસથી ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને વડાપ્રધાન એક વર્ષ સોનાનો ઉપયોગ ન કરવા કહ્યું છે. પરંતુ આ નિર્ણય સાચો છે દૂરનું વિચારીને તેમણે કહ્યું છે. માણસો જે રિઝર્વ કરીને બેઠા છે અને તેનો ઉપયોગ કરે અને નવું ન લે તો પ્રશ્ન નથી. નહિતર નિર્ણય માનવા તૈયાર નથી.

કારીગરોએ કહ્યું- ઝાલમુરી વેચીએ તો છે હવે
વડાપ્રધાનની અપીલ સોની બજારમાં વેપારીઓ કે કારીગરોને ગળાની નીચે ઉતરે તેમ નથી તેવું પ્રાથમિક લાગી રહ્યું છે. ત્યારે નાના મોટા અનેક કારીગરો ત્યાં હોય જેની સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. તેમાં ભરતભાઈ લંગાળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન ઉતાવળમાં બોલી ગયા છે પણ નાના માણસોને આ પોસાય નહીં, બહુ તકલીફ પડે તેમ છે. નાના બાળકો હોય, ફી ભરવાની હોય, ઘર ચલાવવાનું હોય, કંઈક છૂટછાટ અપાય અથવા જૂનું સોનું બહાર નીકળે તો ચાલે. ત્યારે યતીનભાઈ નામના વેપારીને કારીગરે જણાવ્યું હતું કે, નિર્ણય લીધો છે પણ તેમને એ વિચારવું જોઈએ કે નાના કારીગર હોય એ શું કરે. આજે રોજી રોટી મળતી હોય તે બંધ થઈ જાય તો અમારે ઝાલમુરી શરૂ કરવાનો વારો આવે.

