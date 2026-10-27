ભાવનગર: જવાહર મેદાનમાં 12 દિવસના સ્વદેશી મેળાનો પ્રારંભ, દિવાળીની ખરીદી માટે એક જ સ્થળે મળશે તમામ વસ્તુઓ
જવાહર મેદાનમાં 26 ઓક્ટોબરથી 6 નવેમ્બર સુધી 12 દિવસના મેળાનું આયોજન કરાયું છે, સવારથી મોડી રાત સુધી સ્થાનિક લોકોને લાભ મળશે.
Published : October 27, 2026 at 10:24 AM IST
ભાવનગર: શહેરમાં સ્વદેશી વસ્તુઓનું વેચાણ થાય અને લોકોમાં સ્વદેશી ચીજો તરફ ઝુકાવ વધે તેવા હેતુસર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ વર્ષે પણ સ્વદેશી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજનથી સ્ટોલ ધારકો ખુશ છે. આ સાથે શહેરવાસીઓને એક જ સ્થળે અનેક વસ્તુઓ પણ મળી રહી છે.
ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને સ્વદેશી મેળાનું આયોજન મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાન ખાતે 12 દિવસ સુધી ચાલનારા સ્વદેશી મેળાનું આયોજન કરાયું છે, જે સવારથી મોડી રાત્રી સુધી સ્થાનિક લોકોને લાભ મળે તે રીતે આયોજિત છે. આ મેળામાં સ્વદેશી ચીજ વસ્તુઓ બનાવનાર ઉત્પાદકોને સ્ટોલ આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઘણી કલાઓ પણ પ્રસ્તુત થઈ છે.
મેળાનો મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરાયો પ્રારંભ
ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાનમાં 26 ઓક્ટોબરથી લઈને 6 નવેમ્બર સુધી 12 દિવસના સ્વદેશી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકાના કમિશનર, મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ઉપસ્થિતિમાં 26 તારીખના રોજ સાંજના સમયે સ્વદેશી મેળાનું ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. ઉદ્ઘાટન પહેલાં કમિશનર, મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા દરેક સ્ટોલની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી.
મેળામાં કેવી ચીજ વસ્તુઓના સ્ટોલ
સ્વદેશી મેળામાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્ટોલ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ સ્ટોલમાં સ્થાનિક ઉત્પાદકો, હસ્તકલા, આયુર્વેદિક સહિત દિવાળીના સમયમાં સુશોભન કરવાની ગૃહ ઉદ્યોગ જેવી કલાઓને ઉજાગર કરવા માટેના સ્ટોલ એનાયત કરાયા છે. જેમાં દિવાળીમાં તોરણ હોય, લટકણ હોય કે પછી રંગોળી બનાવવા માટેના પેપર હોય. આમ દરેક સ્ટોલમાં અલગ-અલગ ચીજ વસ્તુઓ સ્વદેશી જોવા મળી રહી છે. પ્રથમ દિવસે જ ભાવનગર શહેરની જનતાએ મેળાનો લાભ લેવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. જો કે પહેલા દિવસે લોકોની હાજરી પાંખી જોવા મળી હતી.
સ્ટોલ ધારકોએ આયોજનને બિરદાવ્યું
મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્ટોલ એનાયત કરાયા છે ત્યારે સ્ટોલ ધારક સંગીતાબેન ગોયાણીએ જણાવ્યું હતું કે આયોજન ખૂબ સરસ કર્યું છે. ગત વર્ષે પણ આવું સરસ આયોજન હતું. આ વર્ષે પણ આયોજન કર્યું છે. આખું વર્ષ અમે જે બનાવતા હોઈએ ત્યારે અહીં અમને વેચવા માટેનો મોકો મળે છે. અમે બધી હેન્ડીક્રાફ્ટ વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ જે નારિયેળના રેસામાંથી બનાવીએ છીએ. ઇકો ફ્રેન્ડલી ચીજ વસ્તુઓમાં દિવાળીને લગતી આઈટમો છે. ગણપતિ છે, ચકલી ઘર છે, તોરણ, લટકણ, સાથિયા, પગલાં વગેરે જેવી ચીજો પણ બનાવીએ છીએ.
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