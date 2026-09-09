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ભાવનગરના જવાહર મેદાનમાં ગણપતિ મૂર્તિના સ્ટોલ શરૂ, વેચનારા અને ખરીદનારા બંને ચિંતામાં, જાણો કેમ?

જવાહર મેદાનમાં 100 રૂપિયાથી લઈને 15000 રૂપિયા સુધીની ગણપતિ મૂર્તિઓ વેચાઈ રહી છે, છતાં ખરીદી માટે લોકોની અવર-જવર હજુ ઓછી જોવા મળી રહી છે.

ભાવનગરના જવાહર મેદાનમાં ગણપતિ મૂર્તિના સ્ટોલ શરૂ
ભાવનગરના જવાહર મેદાનમાં ગણપતિ મૂર્તિના સ્ટોલ શરૂ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 9:28 PM IST

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ભાવનગર: શ્રાવણ મહિનો પૂર્ણ થતાં જ ગણપતિ ઉત્સવનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાનમાં મૂર્તિ વેચનારાઓ દ્વારા સ્ટોલ નાખીને મૂર્તિનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગણપતિ બાપાના ઉત્સવને ઉજવવા માટે સ્થાનિકોમાં થનગનાટ છે. શહેરમાં નાના-મોટા પંડાલો તૈયાર થઈ રહ્યા છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે મૂર્તિના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો છે કે કેમ અને માંગ કેવી છે, તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ચાલો વિગતે જાણીએ.

જવાહર મેદાનમાં મૂર્તિના સ્ટોલમાં ગણપતિ

ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાનમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મૂર્તિ બનાવનારાઓ દ્વારા સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. સ્ટોલ ધારક આનંદભાઈ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે, માહોલમાં તો એવું છે કે બધી વસ્તુમાં ટોટલ ભાવ વધારો ડબલ થઈ ગયો છે. અમારી સ્થિતિ એવી છે કે ગ્રાહક આવે છે અને એમ કહે છે કે ગયા વર્ષે લઈ ગયા ત્યારે આટલો જ ભાવ હતો, આ વર્ષે આટલો વધારે કેમ? અમારે ધંધો કરવો મુશ્કેલ બની ગયો છે, કારણ કે દરેક વસ્તુઓમાં ભાવ વધારો થયો છે.

વેચનારા અને ખરીદનારા બંને ચિંતામાં, જાણો કેમ? (Etv Bharat Gujarat)

મૂર્તિ બનાવવાની વસ્તુઓમાં કેવો ભાવ વધારો

ગણપતિ દાદાની વિવિધ પ્રકારની મૂર્તિઓ બને છે, નાની અને મોટી. ત્યારે આ મૂર્તિ બનાવવામાં વપરાતી વસ્તુના ભાવ વધારા બાબતે આનંદભાઈ ભાટીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમારે જે વોટર કલર અમે વાપરતા હોઈએ છીએ તેમાં ડબલ ભાવ વધારો થયો છે. આ સાથે જે પ્લાસ્ટિકની કોથળી 130 રૂપિયામાં લાવતા હતા તેના 260 રૂપિયા થઈ ગયા છે. પહેલા જે કલર 450 રૂપિયામાં આવતો હતો તેના સીધા 850 રૂપિયા થઈ ગયા છે. જે ગોલ્ડન કલર 2500 રૂપિયામાં આવતો હતો તેના સીધા 4500 રૂપિયા થઈ ગયા છે. ગ્રાહક અમારી પાસે આવે છે પણ તેને સાચવવા પડે, એટલે અમારે ભાવ એવો રાખવો પડે છે અને 100થી લઈને 15,000 રૂપિયા સુધીની મૂર્તિઓ વેચી રહ્યા છીએ. પરંતુ લોકો હજુ આવી રહ્યા નથી.

મૂર્તિ ખરીદનારાઓ પણ ભાવ વધારાથી ત્રસ્ત
મૂર્તિ ખરીદનારાઓ પણ ભાવ વધારાથી ત્રસ્ત (Etv Bharat Gujarat)

મૂર્તિ ખરીદનારાઓ પણ ભાવ વધારાથી ત્રસ્ત

જવાહર મેદાનમાં ભાવનગર શહેર, જિલ્લા સહિત આસપાસના જિલ્લાઓમાંથી પણ મોટાભાગે લોકો ખરીદી કરવા આવે છે. જવાહર મેદાનમાં ખરીદી કરવા આવેલા વિશાલભાઈ મેરે જણાવ્યું હતું કે, અમે ધોલેરાના વાલિંડા ગામથી આવ્યા છીએ. અમે દર વર્ષે ગણપતિનું આયોજન કરીએ છીએ. છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી અમારે આયોજન થાય છે અને આજે પણ મૂર્તિની ખરીદી કરવા આવ્યા છીએ. પરંતુ દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ભાવ વધારો છે. ગયા વર્ષે જે સાઈઝમાં મૂર્તિ લઈ ગયા હતા તેના 5000 રૂપિયા હતા, પણ અત્યારે ભાવ વધી ગયા છે. એટલે આમ જોઈએ તો કોઈ ઉજવણી કે પ્રસંગ કરવો હોય તો આ મોંઘવારીમાં મુશ્કેલ બની ગયું છે.

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