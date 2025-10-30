ETV Bharat / state

કમોસમી વરસાદથી ભાવનગરના ખેડૂતોની હાલત બની કફોડી, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને કરી પાંચ માંગ

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા કમોસમી વરસાદમાં ખેડૂતના મોઢે આવેલો કોળીયો છીનવાઈ જતા 5 માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે.

કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની 5 માંગ
કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની 5 માંગ (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર : જિલ્લામાં ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા કમોસમી વરસાદમાં ખેડૂતના મોઢે આવેલો કોળીયો છીનવાઈ જતા 5 માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. મહુવા મામલતદાર અને ડે. કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.

ગુજરાતમાં આવેલા કમોસમી વરસાદની અસર સૌથી વધારે મહુવા તાલુકામાં થવા પામી છે, ત્યારે ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનને પગલે જૂની સરકારોએ આપેલી રાહતોને યાદ કરાવી ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા મહુવા મામલતદાર અને ડેપ્યુટી કલેકટરને લેખિત આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા પાંચ જેટલી માંગો પણ મૂકવામાં આવી છે.

રાજ્ય સરકાર પર કર્યા પ્રહાર

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાજ્ય સરકારે 2267 કપાસના મણના ભાવ શીંગના 1835 મળવા જોઈએ તેવી દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકારમાં કરી હતી. આમ છતાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસના 1612 અને શીંગના 1452 જાહેર કર્યા છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારના ફેરના કપાસમાં 700 અને શીંગમાં 500 ઘટ રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને આપવી જોઈએ તો ખેડૂતો બચી શકે. નોરતા સુધીમાં કમોસમી વરસાદ રહેતા ખેડૂતોના પાકમાં ભયંકર નુકસાન થયું છે. 26/10/2025થી ત્રણ દિવસના વરસાદથી સૌરાષ્ટ્ર અને ભાવનગર જિલ્લામાં ત્રણ થી 13 ઇંચ જેટલો માવઠાનો વરસાદ પડ્યો છે. જેમાં 14 ઇંચ મહુવામાં પડતા જળબંબાકાર સર્જાયો છે જેથી ખેડૂતોની કપાસ, ડુંગળી, કઠોળ પશુનો ઘાસચારો નાશ પામ્યા છે.

ભૂતકાળની સરકારોના નિર્ણયને ધર્યા આગળ

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના આપેલા આવેદનપત્રમાં વધુ ઉમેરાયો હતું કે ખેડૂતોને વિઘે 10 હજાર રૂપિયા સહાય આપવામાં આવે અને તમામ દેવુ માફ કરવામાં આવે. ભાવનગરના રાજવીએ 1930માં તમામ દેવુ માફ કરેલું. ત્યારે મનમોહનસિંહની સરકારે ખેડૂતોના 71 હજાર કરોડ રૂપિયા માફ કરેલા. શંકરસિંહ વાઘેલા કાપડમંત્રી હતા ત્યારે તેમને એક ઝટકે ડબલ કરતાં વધુ 930 ભાવે કપાસ ખરીદેલ અને કોઈ ઝંઝટ વગર આખા દેશનો કપાસ ખરીદેલ.

જ્યારે દેવીલાલ કૃષિ મંત્રી હતા ત્યારે ડુંગળી બે વખત ઉંચા ભાવે સરકારી ખરીદેલ. નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કપાસના 1500 થી 1800 હતા અને શીંગના 1100 હતા, જ્યારે હાલમાં સરકારની નીતિને કારણે ભાવ નીચા ગયા છે.

ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા પાંચ માંગો કરાઈ

ભાવનગરના ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠન દ્વારા મામલતદાર અને ડેપ્યુટી કલેકટરને લેખિત આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે અને મુખ્યમંત્રી સુધી પોહચાડ્યું છે. ત્યારે આ આવેદનપત્રમાં પાંચ માંગો કરવામાં આવી છે. જેમાં સરકાર ખેતીની નીતિ બનાવે, ખેતી આયોગ બનાવવામાં આવે, ખેતી ક્ષેત્રે નાણાપંચની નિમણૂક કરાય, બજેટની 50 ટકા રકમ ખેતીમાં ફાળવવામાં આવે અને ખેતી ઉપયોગી ઉદ્યોગો સ્થાપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

