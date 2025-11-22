ભાવનગરમાં SIRની પ્રક્રિયામાં BLO માટે સમુદ્રમાંથી મોતી શોધવા જેવું! જાણો બુથ ઉપર 2 દિવસથી સમસ્યાઓ
બુથ ઉપર 2 દિવસ સમસ્યા નિરાકરણ માટે વ્યવસ્થા કરાઈ છે. ઘરની મહિલાઓને તેમના માતાપિતાના પુરાવા આપવા પડકાર છે.
Published : November 22, 2025 at 5:05 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 6:01 PM IST
ભાવનગર : ગુજરાતમાં શરૂ થયેલી SIR કામગીરીને પગલે રોકાયેલા BLO માટે માથા ખંજવાળવા જેવી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે. સમુદ્રમાંથી મોતીગોતીને લાવવા સમાન કામગીરીમાં પૂરી તાકાત લગાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બુથ ઉપર BLO દ્વારા મતદારયાદી સુધારવા માટેના યોજાયેલા 2 દિવસના કાર્યક્રમમાં લોકો દોડીને બુથ સુધી પહોંચી રહ્યા છે. ભારતના નાગરિક હોવાનું સાબિત કરવા માટે SIRની પ્રક્રિયામાં સફળ થવું દરેક નાગરિકની ફરજ બની ગઈ છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે જૂની 2002ની મતદાર યાદીની કેટલીક ક્ષતીઓ મતદારોને મૂંજવી પણ રહી છે.
દીકરાની વહુના માતાપિતાના પુરાવા જરૂરી
ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડામાં આવેલી શાળા નંબર 50 અને 51 બુથ ઉપર ETV Bharatની ટીમ પહોંચી હતી, ત્યારે ત્યાં આવેલા મહેબુબ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, હું અહીંયા ચૂંટણી કાર્ડના ફોર્મ લઈને આવ્યો છું. મારા મમ્મીનું મારા છોકરાનું મારા છોકરાના વહુનું બધાના આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ બધું લઈને આવ્યો છું. છોકરાના વહુના માતા-પિતાના પુરાવા માંગ્યા છે. જેથી તેની ઝેરોક્ષ મંગાવી છે અને ત્યારબાદ હું આપીશ.
તો બીજી તરફ જગદીશસિંહ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને બધાના ફોટા મારા ઘરનાના છોકરાના તેના વહુના મારા દીકરાના, વહુના, સાસુ, સસરાના પણ પુરાવા મંગાવ્યા છે. કોઈ તકલીફ નથી એ બધું વ્યવસ્થિત થઈ રહ્યું છે."
2002ની યાદીનો કકળાટ અને ક્ષતિ
આ સાથે મતદારયાદીમાં સુધારણા માટે આવેલા ઇનબુલ હક અન્સારીએ જણાવ્યું હતું કે, હું બીએસએનએલનો પૂર્વ કર્મચારી છું. 1982થી ભાવનગરમાં નોકરી કરું છું, એ લોકો 2002માં આવ્યા ત્યારે સર્વે કરી ગયેલા. આમ છતાં આજ 2002ની મતદાર યાદીમાં મારું કે પરિવારનું નામ નથી. મારા માતા-પિતા કોઈનું નામ નથી. મારી પાસે પુરાવા છે. અહીંયા હાલ ફોર્મ ભરવા આવ્યો છું, પણ મારું નામ 2002ની યાદીમાં છે જ નહીં તો શું કરું તેને લઈને ચિંતા છે.
BLO અધિકારીની સામે સમસ્યાઓ
ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલીયાને મદદનીશ મતદાન યાદી અધિકારી તરીકેની કામગીરી સોંપી છે, ત્યારે મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, 6 સુપરવાઇઝર અને 51 જેટલા બુથ મારા કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. જેમાં 51 જેટલા બુથ ઉપર 15 થી 20 દિવસથી BLO કામગીરી કરી રહ્યા છે. દરેક લોકોના ફોર્મ ઘર સુધી પહોંચાડ્યા છે. હાલમાં બૂથ ઉપર ફોર્મ સ્વીકારવાની કાર્યવાહી શરૂ છે. અમારી 50 થી 60 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જે કોઈના બાકી હોય તેને BLO સમસ્યા દૂર કરીને ફોર્મ ભરાવી રહ્યા છે.
2002ની યાદીમાં નામ નહી તો રહેણાક બદલાયા
મુંજાલ બડમલીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલની કામગીરી 2002માં થયેલી કામગીરીમાં જોઈએ તો હાલમાં ઘણા ફેરવાયા છે, અને તેના રહેણાંક મળી રહ્યા નથી. 2002માં નામ નથી મળતા તેના આધાર પુરાવા માંગી લીધા છે. 2002માં નામ શોધવાની મુશ્કેલી પડે છે, આમ છતાં કામ ચાલુ રાખ્યું છે. ચૂંટણીપંચ દ્વારા ચોથી ડિસેમ્બર સુધી મતદારોના ફોર્મ ભરીને તૈયાર કરી આપવાના છે, ત્યારબાદ વાંધા અરજીઓ સાંભળવામાં આવશે અને ચૂંટણી પંચના કહેવા મુજબ સાત ડિસેમ્બર ફાઈનલ યાદી જાહેર થશે.
આ પણ વાંચો...