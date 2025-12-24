ETV Bharat / state

ખેતરમાં આ લાકડી હાથમાં હશે તો સાપ, વીંછી ભાગી જશે!, ભાવનગરના વિદ્યાર્થીએ બનાવી અનોખી લાકડી

વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાસ પ્રકારની લાકડી બનાવવામાં આવી છે જે ખેડૂતોના રક્ષણનું કામ કરે છે.

ખેતરમાં આ લાકડી હાથમાં હશે તો સાપ, વીંછી ભાગી જશે!
ખેતરમાં આ લાકડી હાથમાં હશે તો સાપ, વીંછી ભાગી જશે! (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર : ખેતરમાં હરતા ફરતા ખેડૂતને સાપ કરડવાની કે વીંછી ડંખ આપવાની ચિંતા અને ડર રહેતો હોય છે, ત્યારે ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલીટેક્નિક કોલેજના વિદ્યાર્થીએ એક અદભુત લાકડી પીવીસી પાઈપની બનાવી છે. જેનાથી જીવ જંતુઓ દૂર ભાગે છે. એક વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાસ પ્રકારની લાકડી બનાવવામાં આવી છે જે ખેડૂતોના રક્ષણનું કામ કરે છે.

ખેતરમાં પાક લેવા માટે ખેડૂત રાત દિવસ કાળી મજૂરી ખેતરમાં ખુલ્લા પગે કરતો હોય છે, પરંતુ આ ખેતરમાં સાપ વીંછી જેવા ખતરનાક જીવજંતુઓ પણ વસવાટ કરે છે, ત્યારે ખેડૂતની ચિંતા કરતા ભાવનગરના સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક વિભાગમાં મિકેનિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાસ પ્રકારની લાકડી બનાવવામાં આવી છે. જે ખેડૂતોના રક્ષણનું કામ કરે છે.

ક્રિશ ડોડીયા, સ્ટીક બનાવનાર,વિધાર્થી, BPTI (ETV Bharat Gujarat)

સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનિકના વિદ્યાર્થીએ કર્યો પ્રોજેક્ટ

ભાવનગર શહેરની સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનીક વિભાગમાં પાંચમાં સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા ક્રિશ ડોડીયા અને તેના મિત્ર દ્વારા એક ખાસ પ્રકારની લાકડી એટલે કે સ્ટીક બનાવવામાં આવી છે. પ્લાસ્ટિક સ્ટીક બનાવવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ખેડૂતોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોજેકટ હેઠળ સ્ટીક તૈયાર કરાઇ છે. જો કે આ મામલે ક્રિશ ડોડીયાએ પણ સ્ટીક બનાવવા પાછળનો હેતુ અને કઈ રીતે સ્ટીક બનાવી છે તેના વિશે માહિતી પૂરી પાડી હતી.

ભાવનગરના વિદ્યાર્થીએ બનાવી એક લાકડી
ભાવનગરના વિદ્યાર્થીએ બનાવી એક લાકડી (ETV Bharat Gujarat)

"આ પ્રોજેક્ટ અમે ખેતીમાં સાપ જેવા જીવોથી બચાવવા માટે બનાવ્યો છે. ખેતીમાં ઘાસ અને પાક ઉગી જવાથી નીચેની સરફેસ બતાતી નથી. જેથી આપણે સાપ વીંછી જેવા જીવજંતુથી ઇજા પામતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ સ્ટીક તેનાથી બચાવી શકે છે. તેનો ઉપયોગ ખુબ સરળ અને સાદગી રીતે થઈ શકે છે." - ક્રિશ ડોડીયા, વિદ્યાર્થી

કઈ રીતે કામ કરે છે સ્ટીક?

સ્ટીક બનાવવામાં આવી છે, તેને લઈને પૂછતા કરીશ ડોડીયાએ જણાવ્યું હતું કે આ સ્ટીક જમીનને ટચ થવાની સાથે જ વાઇબ્રેશન થવા લાગે છે. જેથી કરીને સાપ વીછી જેવા જંતુ વાઇબ્રેશનના કારણે દૂર ભાગવા લાગે છે. આમ સ્ટીક બનાવતા અમારે ત્રણ દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો કારણ કે અમે જ્યારે પ્રથમ વખત સ્ટીક બનાવી ત્યારે વાઇબ્રેશન ખૂબ ઓછું હતું. આથી અમારે વાઈબ્રેશન વધારવાની ફરજ પડી હતી. આથી અમે વાઈબ્રેશન વધારે કર્યું અને ત્યારબાદ આ સ્ટીક તૈયાર થઈ હતી. આ સ્ટીક માત્ર 410 રૂપિયામાં તૈયાર થઈ છે.

સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનીક વિભાગ
સર ભાવસિંહજી પોલીટેકનીક વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

સ્ટીકમાં શું ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું?

વિદ્યાર્થીઓએ જે સ્ટીક એટલે કે લાકડી બનાવી છે તે જમીનને અડતાની સાથે જ વાઇબ્રેટ થવા લાગે છે. ત્યારે મિકેનિકલ વિભાગના પ્રધ્યાપક ડોક્ટર જે આર વાઘેલા ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ સ્ટિક થી સાપ વીંછી જેવા જીવજંતુ દૂર ભાગે છે. આ સ્ટીક બનાવવામાં 3.5 મીટર વાયર, 3.5 ફૂટ પીવીસી પાઇપ, એક સ્પ્રિંગ, એક ડીસી મોટર, બે લિથિયમ સેલ, એક બેટરી કેસ, એક ટી જોઈન્ટ અને એક કેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

