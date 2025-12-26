ભાવનગર મનપા સંચાલિત શાળાના આચાર્ય વિરુદ્ધ લાગ્યા ગંભીર આક્ષેપ, શિક્ષિકાએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ, શું છે મામલો?
શિક્ષિકાએ આચાર્ય સામે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ દાખલ કરી છે. શું છે સમગ્ર મામલો? જાણો વિગતે...
Published : December 26, 2025 at 3:35 PM IST
ભાવનગર : ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની શિક્ષણ સમિતિની શાળામાં આચાર્ય શિક્ષક દંપતીને લાફો મારીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. જો કે આ શિક્ષક દંપતીએ ડીવાયએસપી કક્ષા સુધી પણ રજૂઆત કરી છે. શિક્ષિકાએ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. જ્યારે પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શાળા નંબર 53ના આચાર્ય સામે નોંધાઈ ફરીયાદ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની આખલોલ જકાતનાકા મહાદેવનગરમાં આવેલી શાળા નંબર 53માં ફરજ બજાવતા પ્રીતિબેન દિલીપસિંહ ચૌહાણે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, કે તેઓ શાળામાં બપોરે 12 કલાક સમય પ્રમાણે પહોંચીને રજીસ્ટરમાં સહી કરતા હતા, તે સમયે અન્ય શિક્ષિકા હેતલબેન ભેડાએ અગાઉની બાકી CL ઉમેરવા કહ્યું હતું. આથી તેમને આચાર્ય પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાય સાથે વાત કરી લઈશ તેમ જણાવ્યું.
ફરિયાદ પ્રમાણે હેતલબેન ભેડાએ આચાર્ય પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાયને ચડાવણી કરીને જણાવ્યું હતું, તેથી પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાયએ મીટીંગ બોલાવીને આ શાળા કોઈના બાપની નથી, તેવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા. આથી તેમણે તેમના પતિને બપોરે 3 વાગે શાળાએ બોલાવી લીધા હતા, ત્યારબાદ હેતલબેનના પતિ પુનિતભાઈને સમજાવા જતા તેઓ ગાળો આપવા લાગ્યા હતા. આથી તેઓ ઓફિસની બહાર નીકળી ગયા. ઓફિસની બહાર નીકળતા જ પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાય પાછળથી આવી લાફા હેતલબેનના પતિને માર્યા હતા. હેતલબેન વચ્ચે પડતા તેમને પણ લાફા માર્યા હતા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
"બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રીતિબેન ભૂપતસિંહ ડોડીયા આચાર્ય વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. આચાર્ય પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાય વારંવાર હેરાન કરે છે, તેમના પતિને હાલમાં ધોલ મારેલી છે. જો કે આ તપાસ હેડ કોન્સ્ટેબલ સોંપવામાં આવેલી છે અને લાગતા વળગતા એજન્સીને પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાયનો રિપોર્ટ કરવા આગળ રાખેલ છે." - આર.આર સિંઘાલ, Dysp ભાવનગર
શિક્ષિકાએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા
પ્રીતિબેન ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા 13 વર્ષથી શાળામાં ફરજ બજાવે છે, ત્યારે આ આચાર્ય દ્વારા તેમને ખોટી રીતે હેરાન કરવામાં આવે છે. વારંવાર કોઈને કોઈ રીતે હેરાન કરવામાં આવે છે. શાળામાં બધા બાળકો અને શિક્ષિકાઓની વચ્ચે મારા પતિ અને મને થપાટ મારી છે, અને અપશબ્દો બોલ્યા છે. આ શખ્સ સીસીટીવીને પણ સગેવગે કરી દેશે અને વિદ્યાર્થીઓને પણ ધમકાવશે જેથી કોઈ બોલશે નહીં, અમને ન્યાય મળે એવું થાય એટલે બસ.
શાળા નંબર 53ના આચાર્ય પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાયએ પણ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમાં શિક્ષિકા પ્રીતિબેનના પતિ દ્વારા પુનિતભાઈ ઉપાધ્યાયને ધોલ થપાટ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
