ભાવનગરમાં ભૂલકાઓએ બનાવ્યા પ્રોજેક્ટ: અકસ્માત થતા સીધા પોલીસને એલર્ટ મળશે, વરસાદનું પાણી પેવર બ્લોકમાંથી જમીનમાં ઉતરશે

શહેરમાં ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન નગરપ્રાથમીક શિક્ષણ સમિતિના શાળાના બાળકોનું યોજાયું હતું. જેમાં 100 જેગલ બાળકોએ ભાગ લીધો હતો.

ભાવનગરમાં ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 4:03 PM IST

ભાવનગર : શહેરમાં ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાળાના બાળકોનું યોજાયું હતું. જેમાં 100 જેટલા બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. 50 જેટલા પ્રોજકટ રજૂ થયા હતા. બાળકોએ સમાજ ઉપયોગી અને મહાનગરપાલિકાને ઉપયોગી પ્રોજેકટ પણ જોવા મળ્યા છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાંથી પસંદ થયેલા પ્રતિભા પ્રોજેક્ટનું એક પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. બોરતળાવ ખાતે આવેલી શાળામાં વર્ષ 2025 અને 26ના ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયું હતું. જેમાં વિવિધ કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. પાંચ ક્ષેત્રમાં થયેલી કૃતિઓ ઉપર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાની કળા અને સૂઝબુજને ઉજાગર કરી છે. જોકે કેટલાક પ્રોજેક્ટ સમાજ અને મહાનગરપાલિકાને પણ ઉપયોગી બની શકે તેવા છે.

ક્યા ક્ષેત્રના પ્રોજેક્ટ અને વિધાર્થીઓ

ભાવનગર શહેરના બોરતળાવ ખાતે આવેલી સરકારી શાળામાં વર્ષ 2025/26 ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રદર્શનના સંચાલક ખેવનાબેન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન વર્ષ 2025-20માં કુલ 50 કૃતિઓ છે, તેમાં કુલ પાંચ વિભાગો છે. જેમાં પહેલો વિભાગ છે, ટકાઉ ખેતી, બીજો વિભાગ છે. કચરાનું વ્યવસ્થાપન, ત્રીજો વિભાગ છે. ગ્રીન એનર્જી, ચોથો વિભાગ છે. વિકસિત નવીન ટેકનોલોજી અને મનોરંજન ગાણિતિક મોડલ, પાંચમો વિભાગ છે. આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા અને જળ સંરક્ષણ માટે વ્યવસ્થાપન આમ દરેક વિભાગમાં દસ દસ કૃતિ અને માર્ગદર્શક શિક્ષકો સાથે કુલ 100 બાળકોએ ભાગ લીધો છે.

ગૌરીશંકર પ્રાથમિર શાળા
વરસાદમાં પણ બ્લોકમાંથી ઉતરે પાણીનો પ્રોજેક્ટ

આ પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટનું સંચાલન કરતા વિદ્યાર્થી આનંદ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, શાળા નંબર 2 માંથી આવેલા છીએ. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ પેવર બ્લોક છે. સિમેન્ટ, રેતી વગેરેની વસ્તુથી બીબામાં બ્લોક બનાવાયા છે, તેમાં સ્ટ્રીપ અમે બ્લોકમાં મૂકી છે, એટલે વરસાદનું પાણી અંદર ઉતરશે. જ્યાં પાણી ઉતરશે તે બ્લોગ ઉપરથી ઠંડા હશે. આમ વરસાદી પાણીને જમીનમાં ઉતારી શકાય છે. હાલના બ્લોકમાં પાણી જમીનમાં ઉતરી શકતું નથી.

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
જો કે આ સાથે શિક્ષિકા દિવ્યાબા વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે પાંચ વિભાગમાં ડિવાઇડ કરેલા છે. પાક વ્યવસ્થાપન છે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ છે, એગ્રીકલ્ચરને લગતા છે, મેથ્સને લગતા છે, ઝુને લગતા છે, અમે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાં ભાગ લીધો છે, તે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ છે.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાની કળા અને સૂઝબુજને ઉજાગર કરી
કચરાના પગલે પ્રોજેક્ટ કર્યો તૈયાર

પ્રદર્શનમાં ધોરણ સાતમાં અને અકવાડા શાળાના વિદ્યાર્થી વિઘ્નેશ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ડિજિટલ વેસ્ટ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે. કચરાવાળા જે તે ગલીઓમાં જાય છે, પણ ઘણી વખત ક્યારેક કચરાપેટીમાં કચરો નથી હોતો. આથી તેમને ધક્કો થાય તો હોય છે. અમે એક ડિજિટલ એલર્ટ સિસ્ટમ બનાવી છે, જેમાં પેટી ભરાઈ જાય તો નગરપાલિકામાં સાયરન વાગે છે, તેથી મેસેજ મળે છે. આ સાથે કચરામાંથી ગોબરગેસ, વીજળી, ખાતર અને ડામર પણ બને છે.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાની કળા અને સૂઝબુજને ઉજાગર કરી
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાની કળા અને સૂઝબુજને ઉજાગર કરી
ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
અકસ્માત સમયે સીધો દબાણ થતા એલર્ટ મેસેજ જાય

પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર શાળા નંબર 65ના વિદ્યાર્થી હર્ષ મહેતાએ જણાવ્યું કે, અમે આ પ્રોજેક્ટ અકસ્માત નિવારવા બાબતે બનાવ્યો છે, જેનું નામ સુરક્ષા છે. આ સુરક્ષામાં આપણે એક ચીપ લગાવીએ છીએ. વાહનમાં અને તે દબાણ અનુભવે અકસ્માત સમયે તો તેમાંથી સીધા મેસેજ 15 જેટલા લોકોને એકસાથે મોકલી શકે તેવી વ્યવસ્થા છે. જે ઓટોમેટીક છે. તેમાં અમે હાલ પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગનો સમાવેશ કર્યો છે. આમ અકસ્માત સર્જાય તો દબાણ અનુભવતાની સાથે જ મેસેજ સેન્ડ થઈ જાય છે. જેથી લતા વળગતાઓને સીધી જાણ તુરંત થવાથી મોટી જાનહાની કે નુકશાન થતું રોકી શકાય છે.

