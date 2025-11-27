ભાવનગરમાં પાક નુકશાની સહાયનો પ્રારંભ, 600 ખેડૂતને 1.98 કરોડ આપવા શ્રીગણેશ
ભાવનગર જિલ્લામાં અરજી કરનાર ખેડૂતોની સંખ્યા સામે આવી છે અને પ્રથમ દિવસે આર્થિક રાહત આપવાના શ્રી ગણેશ પણ થઈ ચૂક્યા છે.
Published : November 27, 2025 at 5:01 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં પાછોતરો કમોસમી વરસાદના પગલે ખેડૂતોના પાક ધોવાઈ ગયા હતા, ત્યારે જિલ્લામાં આવેલું 1.74 લાખ ખેડૂતોની અરજી બાદ ચુકવણું કરવાં શ્રીગણેશ કરવામાં આવ્યા છે. જો 15 દિવસ ડીઝીટલ ગુજરાત પર પોર્ટલની મંજૂરી હતી. જેમાં માત્ર બે દિવસ એટલે 29 તારીખ છેલ્લી છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં આવેલા કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું. જેને પગલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કૃષિ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ થયેલા સર્વે અને ઓનલાઇન કરવાની અરજીને પગલે આર્થિક રાહત આપવાનો પ્રારંભ થયો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં અરજી કરનાર ખેડૂતોની સંખ્યા સામે આવી છે અને પ્રથમ દિવસે આર્થિક રાહત આપવાના શ્રી ગણેશ પણ થઈ ચૂક્યા છે.
15 દિવસ માટે ખેડૂતોને અરજીની તક
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ જણાવ્યું હતું કે, જે ઓક્ટોબરમાં કમોસમી વરસાદ થયેલો તેને પગલે સરકાર દ્વારા કૃષિ રાહત પેકેટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમાં 14 તારીખથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત ખેડૂતોને વીસીઈ મારફત પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. 15 દિવસ માટેની આ અરજી પ્રક્રિયા છે જેની 29 તારીખ છેલ્લી છે.
જિલ્લામાંથી 1.74 લાખ ખેડૂતોની અરજીઓ
ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાચીએ જણાવ્યું હતું કે, આજ દિન સુધીની વાત કરીએ તો સવાર સુધીમાં 1.74 લાખ ખેડૂતોએ અરજી કરી દીધેલી છે. અરજી પ્રક્રિયાની ચુકવણીની વાત કરીએ તો ત્યાંથી અરજી તમામ ડોક્યુમેન્ટ ગ્રામસેવક પાસે આવે છે, ત્યાંથી એપ્રુવલ બાદ તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાસે આવે છે અને ત્યાંથી એપૃવલ બાદ જિલ્લામાં આવે છે. ત્યાંથી જિલ્લામાં પેમેન્ટ અને બીલની કાર્યવાહી કરી ચુકવણી કરવામાં આવે છે.
1.74 લાખ ખેડૂતની અરજી થઈ છે તેની પ્રક્રિયા શરૂ છે, 60 થી 65000 જેટલી અરજીઓ ગ્રામ્ય કક્ષાએથી એપૃવ થઈ ગઈ છે. તાલુકા કક્ષાએથી 45,000 જેટલી એપ્રુવલ થઈ ગઈ છે. જિલ્લા કક્ષાએથી તમામને એપ્રુવલ અને પેમેન્ટની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. પેમેન્ટ પ્રક્રિયા શરૂ થતા થોડા દિવસમાં ખેડૂતના ખાતામાં એમાઉન્ટ જમા થશે.
હેક્ટર દીઠ સહાય અને આજથી ચૂકવણી શરૂ
રીઝવાન ઘાચી ખેતીવાડી અધિકારીએ જણાવ્યું કે, જે સરકાર તરફથી જાહેરાત કરી છે, કે એક ખેડૂતને એક હેક્ટર દીઠ મહત્તમ 22 હજારની સહાય પાક નુકસાનીની મળશે એટલે ખેડૂતોએ અરજી કરી છે. તેને વિસ્તાર અને પાક વાવેતરનો દાખલો આપવાનો થાય છે, તેના આધારે સિસ્ટમ ગોઠવાઈ છે, તેના આધારે ગણતરી કરી સોફ્ટવેર બેઝ સિસ્ટમ ગોઠવાયેલી છે. જે નુકસાનીનો વિસ્તાર ગ્રામસેવક દ્વારા વેરીફાઈ થતો જશે. તે દાખલાના આધારે ઓટોમેટિક ગણતરી થઈ સહાય ચૂકવાતી જશે. જો કે મૌખિક જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આજથી ચુકવણીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ દિવસે 600 જેટલા ખેડૂતોને 1.98 કરોડની રકમ તેમના ખાતામાં નાખવાનો પ્રારંભ કર્યો છે.
આ પણ વાંચો...