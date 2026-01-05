ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં કુંભારવાડામાં મનપાની ડમ્પિંગ સાઈટમાં લાગી આગ, 24 હજાર લીટર પાણીનો છંટકાવ

ફાયર વિભાગની ગાડી દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચીને આગ બેકાબુ બને તેના પહેલા જ તેને બુજાવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 1:44 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાના હજારો ટન પડેલા કચરામાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. આગને પગલે ફાયર વિભાગને જાણ કર્યા બાદ આગને બુજાવવા તાત્કાલિક બે ગાડીઓ રવાના કરી હતી. ફાયરે ભારે જહેમત બાદ આગ બુઝાવી હતી. જો કે ડંપિંગ સાઈટમાં અનેક વખત અગ લાગી ચુકી છે.

ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડામાં છેવાડે આવેલા ડંપિંગ સાઈટમાં મોડી રાત્રી દરમિયાન આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. લાગેલી આગને પગલે ફાયર વિભાગને જાણ કરાઈ હતી. ફાયર વિભાગની ગાડી દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચીને આગ બેકાબુ બને તેના પહેલા જ તેને બુજાવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. જો કે ડમ્પીંગ સાઈટમાં અનેક વખત આગ લાગવાના બનાવ બની ચૂક્યા છે.

મોડી રાત્રે લાગી ડમ્પીંગ સાઈટમાં આગ

ફાયર વિભાગમાંથી જાણવા મળ્યા મુજબ ગઈકાલે રાત્રિના પ્રારંભે સાડા સાત કલાકની આસપાસ ડમ્પિંગ સાઈટમાં આવેલા કચરામાં આગ લાગવાની વર્ધિ મળી હતી. જેને પગલે ફાયર વિભાગ દ્વારા બ્રાઉઝર સહિત એક નાની ગાડીને આગ બુજાવવા માટે મોકલવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગ દ્વારા પાણીનો છટકાવ કરીને ભારે જહેમત બાદ આગ બુજાવી હતી.

24 હજાર લીટર પાણીનો છંટકાવ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સોલિડવેસ્ટ વિભાગના ડમ્પીંગ સાઇટ ઉપર હજારો ટન કચરો પડ્યો છે આ કચરામાં અગાઉ પણ આગ લાગવાની ઘટનાઓ બની છે, ત્યારે ગઈકાલે રાત્રે દરમિયાન આગ લાગવાને પગલે ફાયર વિભાગના બે વાહનો દ્વારા આશરે 24 હજાર લીટર પાણીનો છટકાવ કરીને આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી. જો કે કચરામાં આગ લાગવાને પગલે સાઈટમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળતા રાત્રી દરમિયાન નજરે પડતા હતા.

કચરામાં આગ લાગવાને પગલે મનપાનો જવાબ

આગ લાગવાને પગલે સોલીડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ડંપિંગ સાઈટમાં ઘણા સમયથી કચરો પડ્યો હોય અને આ કચરો જૂનો થતો હોવાને પગલે આ પ્રકારની ઘટના બનતી હોય છે. ગઈકાલે ઘટના બની છે તેમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા આગને કાબુમાં લઈને આગ બુજાવી દીધી હતી.

