ભાવનગરમાં GST અધિકારીની ઓળખ આપી 51 લાખની ઠગાઈનો પ્રયાસ, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ

જિલ્લાના દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મહિલા અને બે પુરુષો સામે ખોટા GST અધિકારી બનીને લાખોની ઠગાઈ કરવા તરખટ રચ્યું હોવાની ફરીયાદ નોંધાવી છે.

ભાવનગરમાં GST અધિકારીની ઓળખ આપી 51 લાખની ઠગાઈની કોશીશ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
ભાવનગર : ભાવનગર જિલ્લાના દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મહિલા અને બે પુરુષો સામે ખોટા GST અધિકારી બનીને લાખોની ઠગાઈ કરવા તરખટ રચ્યું હોવાની ફરીયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે બાદમાં આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર જિલ્લાના દાઠા ગામે મોમાઈ કૃપા જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં એક મહિલા સહિત બે પુરુષ જીએસટી અધિકારી હોવાનું જણાવીને ઘુસ્યા બાદ વેપારીને ધમકાવી લાખોની માંગણી કરી હતી, પરંતુ સમગ્ર ઘટનામાં વેપારીએ અંતમાં હિંમત દાખવીને દાઠા પોલીસનો સંપર્ક કરતા ત્રણેય ખોટા જીએસટી અધિકારીના નામે ઠગાઈ કરવા આવ્યા હોવાનું જાહેર કરતા પોલોસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ત્રણેયને ઝડપીને પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ફરિયાદમાં પહેલા ખરીદી પછી GST અધિકારીનો રોફ

ભાવનગર જિલ્લાના દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી મેહુલ ચીમનભાઈ સાગરે એવા મતલબની ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, 14 તારીખના રોજ મને ફોન આવેલો મહિલાનો જેને ચાંદીનું સત્તર જોઈએ છે. જેનું ટ્રુ કોલરમાં નામ કોમલબેન ત્રિવેદી આવતું હતું. ત્યારબાદ થોડીવારમાં મેં દુકાન ખોલી ત્યારે બહેન અને એક પુરુષ બહાર ઊભા હતા. બાદમાં મેં સત્તર બતાવ્યું હતું પછી બહેને સત્તર પસંદ કરી ભાવ પૂછતાં મેં 1450 કહ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને ઓનલાઈન 1450 નાખી જીએસટી વાળું બિલ માંગ્યું હતું.

GST અધિકારી હોવાની ઓળખ આપી

પીડિતે કહ્યું, મેં દુકાન ખોલી હોવાથી કહેલું હમણાં ઉભા રહો બનાવી આપું છું. ત્યારે બહેને કહેલું હું જીએસટીમાંથી આવું છું કહીને કહ્યું તમારી દુકાન સીલ કરવાની છે, કહીને મને દૂરથી આઈકાર્ડ બતાવ્યું હતું. જે મને જોવા આપેલું નહોતું. નામ પૂછતા તેને કોમલબેન ત્રિવેદી જીએસટીમાંથી આવું છું કહેલું. તેમની સાથે એક પુરુષ જીએસટી અધિકારી છે, તેમ કહેલ અને તેનું નામ પૂછતા હિરેન ચૌહાણ જણાવેલું. તમારી દુકાન સીલ કરવી પડશે, કહેતા મેં મારા બહેન ભક્તિબેન તથા મારા ભાભુ શારદાબેન તથા મારા દાદાના દીકરા કિશનભાઇને બોલાવેલા.

સીલના મારવા પૈસાની માંગણી

ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, આ સમયે કોમલબેન અને હિરેનભાઈએ કહ્યું, દુકાન સીલ ન મારવી હોય તો 51 લાખ આપવા પડશે. આમ કહી મારી દુકાનની બાજુમાં એક રૂમમાં લઈ ગયેલા ત્યાં મને કહેલું જો રૂપિયા નહીં આપો તો તમારી દુકાન સીલ મારી દેશું અને આજીવન જેલમાંથી નહીં છૂટો એવો કેસ બનાવીશું. આથી મેં કહેલું આટલા રૂપિયા ક્યાંથી હું લાવું. ત્યારે કોમલબેન 21 લાખ કહ્યા અને અંતે મને 11 લાખ આપવાનું નક્કી કરેલું.

પૈસાની વ્યવસ્થા બાદ ત્રણેય ભગુડા ગયા

ફરિયાદી કહે છે, મેં કહેલું હું પૈસાની વ્યવસ્થા કરું છું, ત્યારે કોમલબેન અને હિરેનભાઈ કહેલું અમે ભગુડા દર્શન કરીને આવીએ છીએ, ત્યાં સુધીમાં વ્યવસ્થા કરી આપો અને કોઈને કહેતા નહીં. હું પૈસાના બદલામાં પ્રમાણપત્ર આપીશ. તેમ કહી નીકળી ગયેલા ત્યારે સફેદ કલરની આર્ટીગા ગાડી જેનો નંબર GJ 04 DN 9117માં ડ્રાઇવર બેસેલો જેને કોમલબેન નીતિનભાઈ કહીને બોલાવી ભગુડા જવા રવાના થયા હતા.

બપોરે ફરી આવ્યો ફોન પૈસા માટે

બાદમાં બપોર 12.30 વાગ્યાની આસપાસ કોમલબેનનો મારા પર પાછો ફોન આવેલો કે રૂપિયાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે કે કેમ. તો મેં કહેલું રૂપિયાની વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી છે, તમે લઈ જાવ તેમ કહેતા આ લોકોએ કહેલું અમારે ઉતાવળ છે, બીજે જવાનું છે જેથી અમે ભગુડાના પાટીયા પાસે હરીહર હોટલ ઉભા છીએ તમે ત્યાં આવીને દઈ જાવ.

શંકા પડતા પોલીસ પાસે દોડી ગયા વેપારી

આથી તેમ કહેતા મને શંકા જતા દાઠા પોલીસ સ્ટેશન આવીને બનાવ બાબતે વાત કરતા કે આ લોકો હરિહર હોટલે પૈસા દેવા બોલાવે છે. જેથી દાઠા પોલીસ મારી સાથે આવેલી ત્યારે મેં કોમલબેનને ફોન કરતા તેણે કહેલું કે હિરેનભાઈ બાથરૂમ પાસે ઉભા છે, ત્યાં જાવ તો હું ત્યાં જતા હિરેનભાઈ હાજર હોય અને પૈસા માંગેલા ત્યારે દાઠા પોલીસે તેમની પાસે જીએસટી અધિકારીના પુરાવા માંગેલા. જે આપ્યા ન હોવાથી તેને પોલીસ સ્ટેશન લાવેલા ત્યારે તેની સાથે કોમલબેન આવેલા ગાડી લઈને આવેલા. જેથી જીએસટી અધિકારીની ઓળખ આપી મારી પાસેથી બળજબરીથી પૈસા પડાવવા માંગતા હોય અને ઠગાઈ કરેલી.

રાજસેવકની ખોટી ઓળખાણ આપી

આમ કોમલબેન ત્રિવેદી, હિરેનભાઈ ચૌહાણ અને ડ્રાઇવર નીતિનભાઈએ ખોટી ઓળખાણ આપી, 'પૈસા નહી આપો તો આજીવન જેલમાંથી નહીં છૂટો તેવા ગુનામાં ફિટ કરાવી દઈશ' તેમ કહી 11 લાખ બળજબરીથી પડાવી લઇ ઠગાઈ કરી રાજસેવકનું ખોટું નામધારણ કરી ગુનો કર્યો. ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

