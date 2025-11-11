ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા 50માંથી 10 જેટલા ખેડૂતો આવી રહ્યા છે, મગફળીનું નુકસાન પણ જણાવે છે ખેડૂતો
ત્રીજા દિવસે ખેડૂતોની સંખ્યા મગફળી લઈને આવવામાં ઓછી જોવા મળી રહી છે. ઇટીવી ભારતે તમામ મુદ્દા પર માહિતી મેળવી હતી.
Published : November 11, 2025 at 4:56 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદીનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં 5 સેન્ટર પર ખરીદી શરૂ થઈ છે. ત્રીજા દિવસે ખેડૂતોની સંખ્યા મગફળી લઈને આવવામાં ઓછી જોવા મળી રહી છે. ઇટીવી ભારતે તમામ મુદ્દા પર માહિતી મેળવી હતી.
ગુજરાતમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ બાદ મગફળી સહિતના પાક નષ્ટ થયા પછી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીનો પ્રારંભ કર્યો છે. જિલ્લામાં ખરીદી કેન્દ્રો ઉપર મગફળીનો ખરીદવાનો પ્રારંભ થતાં જ ખેડૂતો બચી ગયેલી મગફળી લઈને યાર્ડમાં વેચવા પહોંચી રહ્યા છે. જો કે ખેડૂતોને જેટલા બોલાવવામાં આવે છે, તેની સામે ખેડૂતો થોડી માત્રામાં પોતાની મગફળી લઈને શરૂઆતમાં આવી રહ્યા છે. પાકને કેટલું નુકસાન છે તે મગફળી વેચવા આવેલા ખેડૂતો પાસેથી પણ સામે આવી રહ્યું છે. જિલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.
જિલ્લામાં ક્યાં કેન્દ્રો પર ટેકાના ભાવે ખરીદી
ભાવનગર જિલ્લામાં સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી અધિકારી રીઝવાન ઘાચીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં 37,900 જેટલા ખેડૂતોની નોંધણી કરવામાં આવી હતી. તેમાં મહુવા એપીએમસી, તળાજા એપીએમસી, પાલીતાણા એપીએમસી, ગારીયાધાર એપીએમસી અને ભાવનગર એપીએમસી ખાતે મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદીનો પ્રારંભ કરાયો છે. ખેડૂતોને મેસેજ કરીને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે હાલમાં 10 થી વધુ ખેડૂતોને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
ખેડૂતોને જાણ કર્યા બાદ ખેડૂતની પાંખી હાજરી
ભાવનગર જિલ્લામાં પાંચ કેન્દ્ર ઉપર મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ભાવનગરના માર્કેટીંગ યાર્ડમાં પણ ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી થઈ રહી છે. ખરીદી કેન્દ્રના સંચાલક યુવરાજસિંહે જણાવ્યું હતું કે, પહેલા દિવસે દસ ખેડૂતને બોલાવવામાં આવ્યા તેમાંથી ત્રણ ખેડૂત આવ્યા હતા. બીજા દિવસે 50 ખેડૂતને બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે 12 ખેડૂત આવ્યા હતા. આજે ત્રીજો દિવસ છે તેમાં 50 ખેડૂતને કોલ કર્યા હતા. તેમાંથી 10 થી 15 ખેડૂત આવ્યા છે. જો કે ખેડૂતોને પાછોતરો થોડો વરસાદ થવાથી માંડવી તૈયાર થઈ નથી. મગફળીના 1452 જેવો ભાવ આપવામાં આવી રહ્યો છે. ગઈકાલે બીજા દિવસે 670 થેલાની ખરીદી થઈ હતી.
ખેડૂતોની અડધો અડધ મગફળી પલળી વધેલી વેહચવા આવ્યા
ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળી લઈને આવેલા ખેડૂતો સાથે ઇટીવી ભારતે વાતચીત કરી હતી, ત્યારે ભીકડા ગામના ખેડૂત જગદીશભાઈ કંસારાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારે મગફળી બગડી ગઈ ઘણી બધી. બાર વિઘાના પાતરા હજુ પડ્યા છે અને અહીંયા 125 મણ દીધી છે. સરકાર ભાવ આપે એ સારા જ છે. જ્યારે ભંડારીયા ગામના ખેડૂત છગનભાઈ સેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણું નુકસાન થયું છે. વરસાદ થવાથી ઘણી તૈયાર મગફળી પલળી ગઈ છે. ઘણી મગફળી લઈ લીધી છે તો ઘણી લેવાની બાકી છે. મારે પાંચ વીઘાના પાતરા પલળી ગયા છે અને થોડી વધી છે સરકાર ટેકાના 1452 રૂપિયા આપી રહી છે.
